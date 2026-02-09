En un show de medio tiempo del Super Bowl LX en la bahía de San Francisco, California, el artista puertorriqueño Bad Bunny mandó un mensaje de paz en un entorno complejo de retórica polarizante y persecución a migrantes. Después de una primera mitad del partido entre Seattle Seahwks y New England Patriots, donde dominaban las defensas, el “Conejo Malo” tocó las más profundas fibras latinas en una de las más tradicionales fiestas estadounidenses. “God Bless America”, dijo Benito Antonio Martínez Ocasio, quien iba vestido totalmente de blanco, para después mencionar a todos los países del continente en un contexto político complejo, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una dura persecución contra la población migrante latina, usando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) como arma principal para perseguir y deportar incluso a ciudadanos estadounidenses, particularmente en Minneapolis. No es la primera vez que artistas latinos participan en el Super Bowl, pues ha contado con la participación de Shakira o Jennifer López, pero ambas cantantes dieron más peso a sus éxitos en inglés en el medio tiempo de la edición LIV. Sin embargo, en la edición LX, el español predominó como el idioma principal, incluso acompañado por otro boricua, Ricky Martin, quien interpretó una canción de protesta: “Lo que le pasó a Hawaii”. Incluso, Lady Gaga, cambió el country por la salsa, al interpretar “Die With a Smile”, la canción más escuchada de Spotify el año pasado, e intentar bailar el ritmo latino con poca gracia, pero muchas ganas. El cierre de Bad Bunny arrancó las lágrimas de algunos comentaristas mexicoamericanos, como John Sutcliffe, quien salió a cuadro en la cadena ESPN, para comentar el show de medio tiempo con la voz quebrada. El playlist de Bad Bunny incluyó “Titi me preguntó”, “Yo perrea sola”, “Safaera”, “Party”, “Voy a llevarte pal PR”, “EoO”, “Mónaco”, “Die With a Smile”, “Baile inolvidable”, “NuevaYOL”, “Lo que le pasó a Hawaii”, “El apagón”, “Café con Ron” y después de enviar su mensaje de unión, cerró con “DTMF”. En el terreno de juego, los Seattle Seahawks ganaron el Super Bowl por segunda vez en su historia al derrotar en un dominante partido 28 puntos a 13 a New England Patriots en el Levi’s Stadium. Fue un partido con pocas anotaciones, pero muchas emociones por la férrea defensa de Seahawks, que mantuvo a raya al quarterback de New England y no dejaron prosperar su ofensiva. El QB de Seattle, Sam Darnold tuvo que luchar por más de tres cuartos antes de encontrar la zona de touchdown con un pase de 16 yardas a AJ Barner al inicio del último cuarto. Por su parte, el pateador Jason Myers fijó un récord de Super Bowl con cinco goles de campo. Del lado de New England, sólo lució el cornerback Christian González, de ascendencia colombiana, quien dio un espectacular partido a la defensiva. El mariscal de campo de Nueva Inglaterra, Drake Maye, dio un pase de touchdown de 35 yardas a Mack Hollins, pero después lanzó una intercepción en la siguiente serie ofensiva.