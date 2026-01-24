La NFL está lanzando un nuevo plan de juego de 10 años para revitalizar su crecimiento internacional, que incluye el desarrollo de la versión tochito o flag de bajo contacto y la firma de acuerdos mediáticos con influencers y gigantes del streaming.

En Estados Unidos, la NFL ha construido una formidable franquicia deportiva y mediática, pero los propietarios de la liga y los 32 equipos que juegan en ella han tenido dificultades para llegar al público extranjero.

Tim Ellis, director de marketing de la NFL, afirmó que su objetivo es convertir el futbol americano en uno de los “tres o cuatro deportes más importantes” en los principales mercados del mundo.

Entre los planes se incluye el desarrollo del futbol bandera, o tochito, de bajo contacto como juego, especialmente para las aficionadas y los aficionados más jóvenes. La NFL también disputará más partidos en ciudades clave de todo el mundo y desarrollará derechos mediáticos con plataformas de streaming e influencers.

“No creemos que vaya a ser fácil (y) superar de alguna manera al futbol en todos los mercados”, dijo Ellis.

“Todos los puntos de contacto naturales que tenemos en EEUU no existen (en otros países). No crecen en un hogar que probablemente tenga algún tipo de afinidad con el equipo... no fueron a un colegio o universidad que probablemente tuviera un equipo. Por lo tanto, tenemos que crear relevancia a través de otros canales”.

Gerrit Meier, responsable de NFL International, afirmó que este año la NFL aumentaría su presupuesto para desarrollar este deporte fuera de EEUU con el fin de reflejar su nueva “ambición y estrategia”, aunque la NFL no cuantificó la magnitud del aumento.

La venta de derechos de transmisión sigue siendo la mayor fuente de ingresos, pero para aumentar estas cifras, la NFL necesita ampliar su base de aficionados.

“Necesitamos conseguir suficientes aficionados que quieran comprometerse con nosotros. Hoy en día, puede ser la televisión tradicional, puede ser en abierto, puede ser de pago, pueden ser las plataformas de streaming”, dijo Meier.

La NFL organizó un récord de siete partidos internacionales como parte de la temporada regular de 2025 en São Paulo, Dublín, Londres, Berlín y Madrid, donde 78,610 aficionados vieron cómo los Miami Dolphins vencían por un estrecho margen a los Washington Commanders en el estadio Bernabéu. El esquinero de los Dolphins, Jack Jones, imitó la celebración de gol de la leyenda del Real Madrid Cristiano Ronaldo tras interceptar un pase en la prórroga.

Claudia Sheinbaum en su periodo de jefa de Gobierno de CDMX con Roger Goodell, Comisionado de la NFL, en Ciudad de México. Gobierno de CDMX

Pero la NFL ve la necesidad de ir más allá de simplemente organizar partidos en el extranjero con planes para crear bases de aficionados duraderas.

“A nadie le interesa que aparezcamos una vez al año, juguemos un partido y nos vayamos”, dijo Meier. “Es muy importante que, dado que somos los retadores, entremos en el mercado y demostremos que vamos en serio”.

Parte de los planes se centrarán en iniciativas de marketing para atraer a nuevos públicos, incluida la inversión en tochito y academias juveniles. El año pasado, el príncipe Guillermo participó en un evento de tochito organizado por la fundación británica de la NFL.

Ellis afirmó que el tochito es “uno de los de más rápido crecimiento” en el mundo, señalando su popularidad entre las niñas y las mujeres. Dijo que su debut en los Juegos Olímpicos de 2028 será una “oportunidad crucial” para dar a conocer el juego a nuevos aficionados.

La NFL está trabajando con la agencia de publicidad Dentsu en su campaña para crear bases de aficionados en todo el mundo, empezando por aspectos básicos como enseñarles las reglas. Ellis reconoció que la NFL puede parecer “caótica” para los nuevos espectadores.

Jessica Tamsedge, directora ejecutiva de Dentsu Creative en el Reino Unido, afirmó que no basta con que la gente hable de la relación de Taylor Swift con el jugador de los Kansas City Chiefs Travis Kelce. “Hay que ir más allá y encontrar el punto óptimo entre la inspiración, el interés y la educación”, afirmó.

La exprimera dama de EEUU, Jill Biden, en un evento de promoción de tochito por parte de la NFL en CDMX. Erin Scott

La NFL, que está a punto de abrir su octava oficina internacional en España, también está trabajando en la identificación y el desarrollo de jugadores potenciales nacidos en el extranjero, trayéndolos a Estados Unidos para que pasen por el proceso universitario y, en última instancia, lleguen a la NFL.

“Sabemos que cuando se tiene héroes locales, eso también resulta increíblemente interesante para los aficionados”, afirmó Ellis.

Los equipos de la NFL también pueden solicitar una licencia para los derechos de comercialización en determinados países con el fin de intentar crear sus propias bases de aficionados. Los New York Jets, por ejemplo, dirigen una liga femenina de tochito en el Reino Unido, mientras que los Miami Dolphins se han centrado en los países de habla hispana.

La NFL busca acuerdos de retransmisión que maximicen su alcance en lugar de sus ingresos, incluyendo acuerdos para programas de resúmenes en televisión abierta en el Reino Unido y Alemania. Este deporte se retransmite actualmente en más de 195 países y territorios por más de 90 cadenas de televisión o plataformas de streaming.

En el Reino Unido e Irlanda, los ingresos de la NFL aumentaron un 5.9 % hasta alcanzar 23.5 millones de libras esterlinas en el año que finalizó el 31 de marzo, lo que supone una ralentización con respecto a años anteriores.

Es prioritario cerrar más acuerdos con grupos de streaming. YouTube compró el partido de São Paulo el año pasado por primera vez y lo retransmitió en streaming de forma gratuita a nivel mundial, mientras que Netflix adquirió los partidos de Navidad.

Ellis afirmó que YouTube puede proporcionar a la NFL acceso a creadores de contenido e influencers.

“Contamos con un grupo de influencers, algunos de los cuales tienen más de 100 millones o 50 millones de seguidores”, afirmó. “Los incorporamos al partido y les damos acceso a todos nuestros jugadores, a las áreas más íntimas de nuestro deporte y, a cambio, ellos nos ayudan a llegar al público de una manera muy eficiente y eficaz”.