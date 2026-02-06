El gasto de los capitalinos en torno al Super Bowl LX dejará una derrama estimada en más de MXN $6,200 millones, lo que significa un incremento de 3.7% en comparación con el evento del año anterior. Datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México apuntan a que el gasto por cada aficionado oscilará entre 500 y 3,000 pesos que se reparten principalmente en comida, bebidas y productos deportivos alusivos antes y durante el partido entre Seattle Seahawks y New England Patriots. El presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, aseguró que este partido de futbol americano es un evento internacional que demuestra la capacidad de la ciudad para integrarse a dinámicas globales de consumo y entretenimiento. Aunque el partido se disputará en Santa Clara, California, la afición mexicana y la efervescencia que rodea al Super Bowl impulsarán un consumo significativo en diversos sectores económicos de la capital del país. De acuerdo con el organismo, los principales beneficiarios de este evento serán restaurantes y bares, mismos que funcionarán como puntos de reunión para ver el partido y que tienen una mayor afluencia de comensales. También serán beneficiados los sitios de comercio minorista, a partir de la venta de botanas, bebidas, alimentos preparados y artículos de los equipos participantes. Un tercer sector beneficiado será el de los electrónicos, pues se espera un incremento en la venta de televisores y sistemas de sonido para mejorar la experiencia de visualización del juego para quienes decidan quedarse a verlo en casa. En este sentido, la Canaco CDMX destacó que la capital del país es un mercado clave para la NFL fuera de Estados Unidos. México es el mayor mercado de la NFL fuera de Estados Unidos, al contar con más de 40 millones de aficionados y una audiencia que supera 20 millones de personas que consumen el partido entre televisión abierta, streaming y cable. Además, un estudio de Kantar señala que 83% de los mexicanos tiene planeado estar al pendiente o ver el juego, lo que convierte al Super Bowl en un evento social, más que en una competencia deportiva. Así, la Canaco CDMX aseguró que la capital del país se consolida como un mercado clave para la NFL fuera de Estados Unidos, con una audiencia de millones de espectadores que seguirán la transmisión del partido. Este dinamismo económico, sumado a las inversiones en infraestructura por la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, refuerza la posición de la capital como un importante polo deportivo y económico a nivel internacional.