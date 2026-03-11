Con el propósito de continuar con la modernización de los trámites y hacer más ágiles los procesos burocráticos, los mexicanos ya pueden consultar y descargar miles de documentos en línea, incluidos certificados civiles como actas de nacimiento, divorcio y defunción. No obstante, a partir de este año el Registro Nacional de Población (Renapo) incorporará un nuevo requisito para obtener el acta de nacimiento certificada por internet. Desde ahora, las personas deberán contar con una cuenta Llave MX, la cual será necesaria para acceder a este y otros documentos oficiales. Conoce los detalles del nuevo procedimiento y cumple con las disposiciones oficiales por el Gobierno. Ten en cuenta los requisitos para acceder. El Gobierno de México continúa avanzando en la digitalización de los trámites gubernamentales, entre ellos la obtención del acta de nacimiento certificada, que actualmente puede descargarse en línea sin necesidad de acudir a las oficinas del Registro Civil o hacer largas filas. Sin embargo, para hacer este trámite online será indispensable tener una cuenta activa en Llave MX. Esta herramienta permite: Para registrarte debes seguir estos pasos: Una vez que tengas la cuenta Llave MX, deberás ingresar a la Plataforma Nacional del Registro Civil con tu correo y contraseña. Después, sigue estos pasos: Si aún se actualizaron los documentos, este puede ser un buen momento para hacerlo y evitar contratiempos administrativos. El acta de nacimiento certificada sigue siendo uno de los documentos oficiales más importantes para gestionar trámites en México.