La Dirección de Protección al Ambiente (DPA) confirmó que iniciará un operativo de inspección contra supermercados, tiendas de conveniencia y cualquier negocio que continúe entregando bolsas de plástico sin costo a sus clientes. No se trata de un aviso más: los inspectores ya están saliendo a verificar, y quienes no cumplan con la norma podrían enfrentar sanciones económicas que van desde poco más de 1,000 pesos hasta los 70,000 pesos, dependiendo del tamaño del establecimiento. La prohibición de regalar bolsas de plástico no es nueva ni improvisada. El Cabildo de Mexicali aprobó la reforma a los artículos 1, 3 y 4 del Reglamento de Protección al Ambiente del municipio en 2019, con una fecha de entrada en vigor fijada para el 5 de abril de ese año. Las autoridades, conscientes del impacto en los comercios, otorgaron un periodo de adaptación de 15 meses para que los negocios ajustaran sus operaciones. Eso significaba que, a partir del 5 de julio de 2020, cualquier establecimiento que siguiera obsequiando bolsas podía ser sancionado. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 llegó justo cuando la medida debía comenzar a aplicarse con rigor, y las inspecciones quedaron suspendidas indefinidamente. Durante casi seis años, la norma existió en el papel pero rara vez se hizo valer en la práctica. Ahora, Rosa María Castañeda Guadiana, titular de la DPA, cerró ese capítulo: las campañas de concientización ya están en marcha y las visitas de verificación a los comercios comenzarán en los próximos días. El esquema de sanciones que aplicará la DPA no es el mismo para todos. Las multas están calculadas en función del número de cajas registradoras que tenga el establecimiento, bajo la lógica de que, a mayor operación, mayor es el impacto ambiental y, por lo tanto, mayor debe ser la consecuencia económica. Un negocio pequeño con una sola caja que sea sorprendido entregando bolsas recibirá una multa de 1,170 pesos. Si el comercio opera con dos o tres cajas, la sanción puede oscilar entre 2,933 pesos y hasta 35,000 pesos. Los establecimientos de mayor tamaño, con cuatro cajas o más —como los supermercados de cadena— se exponen a la multa máxima de 70,000 pesos por cada inspección en la que se detecte el incumplimiento. Un diagnóstico realizado en 2023 por la propia Dirección de Protección al Ambiente reveló que aproximadamente el 30% de los establecimientos en Mexicali continuaba distribuyendo bolsas de plástico de forma gratuita, sin respetar la disposición municipal vigente desde hacía ya cuatro años. Es decir, casi uno de cada tres negocios seguía actuando como si la norma no existiera. Ese dato encendió las alarmas y dejó en evidencia que las campañas informativas por sí solas no estaban siendo suficientes para generar el cambio de fondo que la medida requería. Ante el inicio de las inspecciones, la pregunta que muchos comerciantes se hacen es qué deben cambiar y con qué rapidez. La respuesta es concreta: ningún establecimiento puede entregar de forma gratuita bolsas de plástico de un solo uso ni popotes desechables en sus puntos de venta. Esto aplica por igual a pequeñas tiendas de abarrotes, farmacias, tiendas de conveniencia y grandes cadenas de supermercados. Las alternativas que ya utilizan muchos negocios incluyen la venta de bolsas reutilizables de tela o plástico grueso a un precio accesible, el fomento al uso de carritos o canastas propias del cliente, o la entrega de bolsas de papel biodegradable. Castañeda Guadiana subrayó que la DPA no busca castigar sino generar conciencia ambiental: “Queremos un Mexicali más limpio y ordenado”, declaró.