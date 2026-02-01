El uso del teléfono celular en México atraviesa un punto de inflexión que ya comenzó a sentirse en millones de usuarios. Desde enero, una disposición regulatoria modificó las reglas para mantener el servicio, tanto en planes de renta como en esquemas de prepago, y a partir de ahora los ciudadanos del país deberán registrar su línea telefónica para no perderla.

Aunque la medida apunta a fortalecer la identificación de los usuarios, todavía persisten dudas sobre a quiénes alcanza y qué ocurre con los números que no cumplan con el procedimiento establecido. La preocupación crece, sobre todo, en hogares donde los celulares son utilizados por menores de edad.

Con el calendario en marcha, las autoridades advirtieron que las líneas que no queden correctamente vinculadas a una identidad verificable enfrentarán una consecuencia directa : la suspensión total del servicio.

Los menores que tengan celular deberán tener registrada su línea telefónica. (Foto: Archivo)

Suspensión masiva de números de celular y registro obligatorio en la base de datos

Los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) establecen que todas las líneas móviles deben estar asociadas a una identidad validada. La obligación rige desde el 9 de enero de 2026 y no distingue entre usuarios adultos, adolescentes o niños.

Esto implica que los números de celular utilizados por menores de edad también deben integrarse al padrón oficial . Cabe recordar que al no poder ser titulares legales, la responsabilidad del registro recae en la madre, el padre o el tutor legal. Esto implica que no se realizarán excepciones al respecto.

Para facilitar el cumplimiento, la CRT permite que una sola persona física vincule hasta 10 líneas telefónicas a su identidad. De este modo, los adultos pueden registrar bajo su CURP e identificación oficial los celulares de sus hijos o de personas bajo su cuidado, evitando la suspensión del servicio.

La CRT estableció como fecha límite para registrar las líneas telefónicas el 29 de junio del corriente año. (Foto: Archivo) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Trámite obligatorio para no perder la línea: requisitos, fechas y consecuencias

El trámite obligatorio para no perder la línea de celular puede realizarse de forma presencial en los Centros de Atención a Clientes o mediante las plataformas digitales que cada operador móvil debe habilitar. En ambos casos, la validación es indispensable para evitar que el número quede dentro de la suspensión masiva prevista por la CRT.

Quienes elijan hacer el registro en línea deberán ingresar los datos con extremo cuidado. El sistema solo permite hasta tres intentos para completar la verificación remota. Si el proceso falla, será obligatorio acudir de manera presencial al proveedor correspondiente.

Para completar correctamente el trámite, la autoridad exige cumplir con los siguientes puntos:

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor legal (INE o pasaporte).

CURP del titular que realizará la vinculación de la línea.

Registro presencial o digital a través del operador móvil.

Posibilidad de vincular hasta 10 líneas a una sola identidad.

En cuanto a las fechas, la fecha límite para registrar las líneas de celular es el 29 de junio de 2026. A partir del 30 de junio, cualquier número que no esté asociado a un titular identificado será suspendido automáticamente.

Bajo el esquema de suspensión, el celular quedará limitado a:

Llamadas a números de emergencia (911).

Contacto con servicios de atención ciudadana como 074, 088 y 089.

Sin llamadas regulares, mensajes SMS ni acceso a internet.