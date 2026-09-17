La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este miércoles, 16 de septiembre de 2026 a San Cornelio papa y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

¿Quién fue San Cornelio papa?

San Cornelio fue un papa y mártir que desempeñó un papel crucial en la historia de la Iglesia durante un período de gran tensión. Se le recuerda especialmente por su firme oposición a la escisión liderada por Novaciano, que cuestionó la inclusión de los cristianos que habían caído en herejía. Cornelio, con un espíritu de caridad, trabajó incansablemente para restaurar la plena comunión de muchos de estos fieles con la Iglesia.

Su liderazgo fue marcado por un fuerte sentido de unidad y reconciliación, lo cual tuvo un impacto positivo en la comunidad cristiana de su tiempo. A pesar de los desafíos que enfrentó, incluyendo la persecución y el destierro, su dedicación a la fe y a la Iglesia perduró y se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos creyentes. San Cipriano describió el sufrimiento de Cornelio durante su destierro en Civitavecchia como una experiencia de gran dolor e intensidad.

La memoria de San Cornelio se celebra en la liturgia de la Iglesia, siendo un recordatorio del sacrificio personal y la valentía que mostró en la defensa de la fe cristiana. Su vida y obra son un ejemplo de cómo el liderazgo espiritual puede promover la unidad y la reconciliación en tiempos de crisis. Su sepultura se encuentra en la cripta de Lucina del cementerio de Calixto, en la vía Apia de Roma, donde continúa siendo venerado por los fieles.

Para los creyentes que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Fuente: narrativas-mx

Todos los santos que se celebran el miércoles, 16 de septiembre de 2026

El 16 de septiembre del 2026, diversas comunidades católicas conmemorarán la festividad de varios santos de gran relevancia. Entre ellos se encuentra Santa Edita, del siglo X, conocida por su dedicación a la fe y la vida monástica. Asimismo, se celebra a Santa Eufemia de Calcedonia, mártir del siglo IV, cuya historia ha inspirado a generaciones de fieles.Otro destacado en esta fecha es Santa Ludmila de Bohemia, también del siglo X, considerada la abuela de San Wenceslao y famosa por su papel en la evangelización de su país. Además, se recordará a San Niniano de Galloway, del siglo V, quien es venerado como el primer apóstol de Escocia por su labor misionera.Asimismo, la Iglesia honrará figuras como el Beato Ludovico Alemán, del siglo XV y San Martín el Sacerdote, del siglo XIII. También se celebran San Prisco de Nocera de los Paganos, del siglo IV, el Beato Víctor III papa, del siglo XI y San Vital de Savigny, del siglo XII, quienes contribuyeron significativamente a la historia de la fe cristiana.

La oración para San Cornelio papa:

San Cornelio, papa y mártir de Cristo, fiel pastor de la Iglesia, intercede por nosotros ante Dios; alcánzanos fortaleza en la fe, caridad sincera y constancia en las pruebas, para que vivamos en unidad y santidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.