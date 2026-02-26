Comprar una casa con crédito hipotecario puede ser más accesible de lo que muchos creen. El ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda puede utilizarse para reducir el impacto del primer pago al ejercer un financiamiento con FOVISSSTE. Este recurso, generado durante la vida laboral, se integra directamente al esquema del crédito y funciona como un respaldo económico desde el inicio. La Subcuenta de Vivienda es un ahorro que se genera a lo largo de la vida laboral del trabajador. Este recurso forma parte de su historial en el sistema y está destinado específicamente a fines habitacionales. Cuando una persona decide ejercer su crédito hipotecario con FOVISSSTE, ese ahorro acumulado se integra automáticamente al esquema del financiamiento. No se trata de un trámite adicional, sino de un mecanismo ya contemplado. En términos prácticos, el dinero reunido en la Subcuenta se convierte en un respaldo económico al momento de adquirir la vivienda. Uno de los beneficios más relevantes es que el ahorro acumulado se utiliza para amortiguar el primer pago del crédito hipotecario. Esto significa que el impacto inicial del financiamiento puede ser menor gracias a ese monto previamente generado. Muchos trabajadores notan este ajuste al momento de formalizar su nuevo hogar, ya que el recurso se aplica directamente dentro del esquema del crédito. No es un bono extra, sino parte de su propio ahorro. Este mecanismo permite que el arranque del crédito sea más manejable para quienes ya cuentan con saldo en su Subcuenta de Vivienda. FOVISSSTE recomendó consultar sus canales oficiales para verificar el saldo de la Subcuenta de Vivienda y entender cómo se integra al crédito hipotecario. Para atención directa, puso a disposición el siguiente número telefónico, donde se brinda orientación respecto a este beneficio: 800 368 4783.