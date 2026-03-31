El Senado de México permitió el ingreso de 35 elementos militares de Estados Unidos, quienes participarán en tareas de capacitación dirigidas a las Fuerzas Armadas de México. La medida forma parte de los preparativos rumbo al Mundial de 2026, un evento internacional que exigirá altos estándares de seguridad en las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El adiestramiento estará enfocado en aspectos técnicos y operativos clave para la gestión de situaciones críticas. De acuerdo con lo expuesto en el Senado de México, la capacitación incluirá: Los instructores trabajarán de manera conjunta con elementos del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, buscando mejorar la eficiencia en la toma de decisiones y la actuación en contextos complejos. La estancia de los militares estadounidenses será temporal, con una duración aproximada de 36 días. Durante ese periodo, se desarrollarán las actividades de formación. Una vez finalizada esta etapa, se espera que las Fuerzas Armadas continúen fortaleciendo sus capacidades mediante esquemas de cooperación internacional, especialmente en materia de seguridad y defensa. La organización del Mundial de 2026, que México compartirá con Estados Unidos y Canadá, implica un despliegue logístico sin precedentes. En ese contexto, las autoridades consideran fundamental anticiparse a cualquier eventualidad. El objetivo principal de esta colaboración es garantizar condiciones de seguridad y tranquilidad para todos los asistentes, en un evento que colocará nuevamente a México en el centro de la atención internacional. Este tipo de cooperación no es nuevo. En meses recientes, el Senado ya había autorizado la entrada de personal militar estadounidense para ejercicios y entrenamientos conjuntos, como parte de acuerdos bilaterales vigentes.