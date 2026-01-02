el país donde se trabaja hasta después de los 70 años y la reducción de la jornada laboral no existe

Japón se ha consolidado como el laboratorio social del mundo ante el envejecimiento poblacional. En el país del sol naciente, cumplir la edad de jubilación no es sinónimo de descanso , sino el inicio de una nueva etapa productiva que suele extenderse mucho más allá de los 70 años.

A diferencia de las tendencias en Occidente, donde se busca reducir la carga horaria, el sistema japonés ha eliminado la barrera del retiro definitivo. Aunque la pensión pública se activa a los 65 años , la estructura económica incentiva a los ciudadanos a mantenerse activos para sostener la productividad nacional.

Cuál es la edad de retiro en Japón

El modelo nipón destaca por su adaptabilidad, permitiendo que las empresas ofrezcan contratos especiales para mayores de 65 años. Esta política estatal no solo busca aliviar la carga fiscal del sistema de pensiones, sino también integrar la experiencia de los adultos mayores en una fuerza laboral que disminuye anualmente.

En Japón se trabaja hasta después de los 70 años y la reducción de la jornada laboral no existe

En contraste, en México la jubilación se percibe como el cierre formal de la trayectoria profesional. Mientras que el trabajador mexicano promedio aspira al cese de actividades a los 60 o 65 años, el japonés combina sus ingresos por pensión con empleos adaptados a sus capacidades físicas actuales.

La decisión de Tokio de redefinir la vejez responde a una urgencia económica: hay cada vez menos jóvenes para sostener a la población retirada. Por ello, el concepto de “jubilación gradual” ha sustituido al retiro abrupto, convirtiendo a los ancianos en piezas clave del motor económico.

¿México modificará su edad de jubilación?

Este fenómeno plantea una interrogante para el mercado laboral mexicano. Aunque la esperanza de vida en el país aumenta, los incentivos para seguir trabajando formalmente tras el retiro son escasos, y la cultura laboral aún prioriza la salida definitiva del sistema.

Finalmente, el caso japonés demuestra que la flexibilidad puede ser una herramienta de supervivencia financiera. Mientras el debate sobre la reducción de la jornada laboral sigue estancado en diversas regiones, Japón apuesta por la resistencia y la permanencia como pilares de su estabilidad social.

La comparación entre ambos esquemas evidencia que el futuro de las pensiones no solo depende del ahorro, sino de cómo las sociedades decidan integrar a sus ciudadanos más longevos. Lo que hoy parece una realidad lejana en Asia, podría ser el único camino viable para las economías en proceso de envejecimiento.