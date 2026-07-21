SEP: las clases terminan el 15 de julio y los alumnos regresarán el 31 de agosto de 2026

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que las clases del ciclo escolar 2025-2026 para preescolar, primaria y secundaria concluyeron el miércoles 15 de julio de 2026.

A partir del jueves 16 de julio, los estudiantes comenzaron el receso de verano. El regreso a las aulas está previsto para el lunes 31 de agosto de 2026, fecha en la que comenzará oficialmente el ciclo escolar 2026-2027.

Vacaciones de verano SEP 2026: cuándo comenzaron y cuánto duran

De acuerdo con el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP, el ciclo para preescolar, primaria y secundaria tuvo 185 días efectivos de clases y finalizó el 15 de julio de 2026.

Con esa fecha terminó el periodo de clases correspondiente al ciclo 2025-2026. El 16 de julio comenzó el receso para los estudiantes de educación básica.

El periodo entre el final de las clases y el comienzo del siguiente ciclo comprende del 16 de julio al 30 de agosto de 2026. De esta manera, los alumnos regresarán a las escuelas el lunes 31 de agosto, cuando comenzará el ciclo 2026-2027.

Durante los días 16 y 17 de julio, los alumnos no tuvieron clases. En esas fechas se realizó el Taller Intensivo para personal docente, correspondiente al cierre del ciclo escolar 2025-2026.

SEP: las clases terminan el 15 de julio y los alumnos regresarán el 31 de agosto de 2026. Freepik

Regreso a clases 2026: la fecha establecida por la SEP

La SEP estableció el lunes 31 de agosto de 2026 como fecha de inicio del ciclo escolar 2026-2027 para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria. El nuevo calendario contempla 185 días efectivos de clases y concluirá el 9 de julio de 2027.

El calendario 2026-2027 ya fue publicado oficialmente. La SEP informó que el documento fue difundido en el Diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2026, por lo que la fecha de regreso a clases ya se encuentra establecida.

La fecha corresponde a la educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Otros niveles educativos cuentan con calendarios diferentes; por ejemplo, la educación normal tiene un calendario de 190 días.

¿Todos los estados tendrán las mismas fechas?

El calendario de la SEP es aplicable a las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en las 32 entidades federativas. Sin embargo, la legislación permite que las autoridades educativas locales autoricen determinados ajustes al calendario, siempre que se cumplan los planes y programas de estudio.

Por este motivo, pueden existir modificaciones autorizadas para atender particularidades regionales. La propia SEP señaló que existe flexibilidad para responder a circunstancias específicas de las entidades.

Para el calendario nacional de educación básica, las fechas principales son claras: el ciclo 2025-2026 terminó el 15 de julio, el receso comenzó el 16 de julio y las clases del ciclo 2026-2027 comenzarán el 31 de agosto de 2026.