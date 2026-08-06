Una nueva ronda de severas tormentas tendrá lugar sobre varias regiones de Estados Unidos en los próximos días, con lluvias torrenciales, granizo y vientos peligrosos que, en algunos sectores, superarán los 130 km/h.

Las proyecciones meteorológicas indican que este patrón atmosférico se mantendrá activo hasta finales de esta semana, con tormentas que se desarrollarán repetidamente sobre las mismas zonas.

Cuáles son las zonas en alerta por fuertes tormentas

De acuerdo con lo indicado por AccuWeather, expertos pronostican fuertes tormentas durante la tarde y noche del jueves para ciudades y áreas cercanas a

Wichita

Springfield

Enid

Regiones de Kansas

Sectores de Oklahoma

Áreas de Missouri

Hay alerta por tormentas intensas con ráfagas de viento dañinas. Fuente: Shutterstock Dmitry Mikheev

Alerta por fuertes vientos en todas estas zonas

Entre los peligros de las tormentas más intensas se encuentran

Granizo

Lluvias torrenciales

Inundaciones

Cortes de energía

Posibles daños en estructuras o árboles

Ráfagas generalizadas de entre 96 a 113 km/h

En los puntos de mayor intensidad de las tormentas, las ráfagas de viento podrían ser equivalentes incluso a 137 km/h, con capacidad para derribar ramas y generar otros riesgos importantes.

Alertan por el avance de estas tormentas

El riesgo no sólo abarca las Grandes Llanuras, sino que conforme al avance por el centro del país continuarán generándose lluvias y tormentas sobre otras zonas.

Las lluvias más persistentes podrían extenderse durante el fin de semana a sectores de las Llanuras Centrales, el valle de Mississippi y el valle de Ohio.

Habrá tormentas también en el este del país

Además, un aumento de la humedad desde Florida y la costa noreste del Golfo de México hasta los Apalaches y la Costa Este puede generar que las tormentas se vuelvan frecuentes en dichas zonas.

Los especialistas explican que algunas de estas tormentas también tienen potencial de generar ráfagas de viento localmente fuertes, caída de árboles y cortes de energía.