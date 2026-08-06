La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este viernes, 7 de agosto de 2026 a San Cayetano de Thiene y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Cayetano de Thiene (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Cayetano de Thiene?

San Cayetano de Thiene fue un presbítero que, en Nápoles, en la región de la Campania, se entregó piadosamente a obras de caridad, especialmente a favor de los aquejados de enfermedades incurables.

Promovió cofradías para formar religiosamente a los laicos.

Instituyó los Clérigos Regulares Teatinos para la reforma de la Iglesia, enseñando a sus discípulos a seguir la primitiva manera de vida apostólica.

Para las personas que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | San Cayetano de Thiene (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el viernes, 7 de agosto de 2026

El 7 de agosto de 2026, se conmemoran varios santos y beatos que han dejado huella a lo largo de los siglos. Entre ellos, el Beato Alberto de Sassoferrato y San Alberto degli Abbati, ambos del siglo XIV, destacan por su contribución espiritual y religiosa en la historia de la Iglesia. También se recuerda a San Donaciano y San Donato de Arezzo, venerados en la tradición cristiana desde el siglo IV.Por otro lado, el siglo VI trae a la memoria a San Donato de Besançon, así como el Beato Jordán Forzaté del siglo XIII, que son celebrados en este día. La lista incluye también al Beato Edmundo Bojanowski, del siglo XIX, quien dedicó su vida a la educación y el bienestar de los demás y al Beato Vicente de L’Aquila, del siglo XVI, conocido por su obra de servicio y dedicación.Finalmente, se recuerda a figuras como San Miguel de la Mora y el Beato Nicolás Postgate, del siglo XVII, junto con San Victricio de Rouen, del siglo V, quienes han sido ejemplo de fe y perseverancia. Este día no solo resalta la devoción hacia estos santos, sino también la rica tradición de la Iglesia a lo largo de la historia.

La oración para San Cayetano de Thiene:

Glorioso San Cayetano, intercede ante Dios para que no nos falte el pan y el trabajo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.