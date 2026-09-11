La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 11 de septiembre

El clima en España se caracterizará por estabilidad en la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados. En el norte de Galicia y el área cantábrica, se esperan intervalos nubosos que tienden a despejar. También habrá nubosidad baja matinal en el alto Ebro y regiones mediterráneas con posibles bancos de niebla.

Las temperaturas máximas aumentarán en la Península y Baleares, superando localmente los 35 grados en el valle del Guadalquivir. En Canarias, se prevé un descenso de temperaturas. Soplará levante moderado en Alborán y el Estrecho y viento moderado del norte en otras regiones.

Fuente: narrativas-es

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

Cielos despejados en Madrid, con temperaturas en ascenso (12 a 32 °C) y viento flojo del nordeste hasta mediodía, rolando a suroeste.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos, con nubes bajas y lloviznas ocasionales en la vertiente mediterránea; temperaturas con ligeros cambios, vientos flojos variables y Levante moderado a fuerte en el Estrecho, con rachas puntualmente muy fuertes.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará nuboso en Barcelona por la mañana, mientras que en el resto de la región estará poco nuboso. Durante el día, en Barcelona pasará a estar poco nuboso y por la tarde habrá intervalos nubosos en el prelitoral de Girona, con baja probabilidad de chubascos aislados en el litoral. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 32 grados, con vientos flojos por la mañana que se tornarán moderados en el litoral central y sur por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo despejado o poco nuboso y algunas brumas en el valle del Turia por la mañana. Las temperaturas mínimas ascenderán, alcanzando valores de hasta 8 grados en los sistemas montañosos, mientras que las máximas podrán llegar a 31 grados en general. Se espera un viento flojo del noroeste en el valle del Ebro, que aumentará a moderado por la tarde.

En Asturias se espera un clima poco nuboso con nubes bajas por la mañana y algunas nubes vespertinas en la Cordillera. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12 y 25 grados, con un ascenso moderado en el litoral. El viento será flojo y variable, predominando del noreste en las horas centrales y del este por la tarde en la costa.

Cómo estará el clima en España este lunes (foto: Pixabay).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, con alguna nube de evolución diurna. Mínima 12 grados en descenso y máxima 29 grados en ascenso. Viento flojo variable con brisas costeras.

En el norte de las islas montañosas, cielos nubosos con lluvias débiles durante la madrugada y algo de sol durante el resto del día. En otras vertientes, intervalos nubosos por la mañana y poco nuboso después. Lanzarote y Fuerteventura se mantendrán poco nubosos, salvo en el norte y oeste. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 28 grados, con un ligero descenso en el interior montañoso y se pronostica un viento moderado del nordeste, con intervalos fuertes en ciertas áreas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo con nubes bajas en Alicante por la mañana, poco nuboso en general por la tarde, temperaturas de 12 a 30 grados y viento moderado en el litoral.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León predominará el cielo poco nuboso o despejado, con nubes bajas y algunos bancos de niebla durante la primera mitad del día en el nordeste; las temperaturas subirán de forma ligera a moderada salvo en el norte y el viento será del nordeste o variable, flojo en general, con intervalos de moderado en el este y nordeste.

Cielos despejados con intervalos de nubes bajas en las Manchas al inicio del día. Brumas y posibilidad de niebla en el sur de Cuenca y Albacete. Temperaturas mínimas en ligero descenso en La Mancha de Ciudad Real, mientras que en Montes de Toledo y zonas centrales de La Mancha Albaceteña las mínimas estarán en ascenso. Las máximas ascenderán en Toledo, este de Guadalajara y norte de Cuenca, alcanzando hasta 33 grados. Viento flojo de componente sur por la mañana, rolando a norte hacia el final del día.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá intervalos de nubes bajas con lluvias débiles ocasionales, temperaturas en ligero ascenso (máxima 26 y mínima 22 grados) y vientos moderados de componente este.

Melilla: cielos poco nubosos con nubes bajas, vientos flojos de este ocasionalmente moderados y temperaturas sin cambios (máx. 28 °C, mín. 23 °C).

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielo poco nuboso, con nubes bajas y posibles brumas en sierras; mínimas en ligero descenso o sin cambios, máximas sin cambios y viento flojo variable tendiendo al norte por la mañana. Por otro lado,

El clima en Navarra estará poco nuboso, con temperaturas mínimas de 6 grados y máximas de 25 y viento flojo del norte que aumentará al mediodía en la Ribera del Ebro.

Poco nuboso, con nubes bajas y niebla matinal en la Rioja Alta; temperaturas en ligero ascenso o sin cambios, máximas de 29 °C y mínimas de 10 °C y viento flojo del noroeste o variable con intervalos moderados en la Rioja Baja.

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