Uno de los trucos caseros que más circula en internet propone utilizar shampoo para el cabello en lugar de detergente al momento de lavar la ropa. Esta alternativa suele recomendarse cuando no se cuenta con jabón para prendas o cuando se busca limpiar tejidos delicados sin recurrir a productos más agresivos. La idea surge porque el shampoo contiene agentes limpiadores capaces de eliminar parte de la grasa y la suciedad acumulada.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que este producto fue formulado específicamente para el cuidado del cabello y del cuero cabelludo, no para el tratamiento de textiles. Por ese motivo, expertos advierten que su uso en la lavadora no debería convertirse en una práctica habitual. En casos excepcionales puede servir como una solución de emergencia, aunque siempre se recomienda aplicarlo con moderación y tomar ciertas precauciones para evitar residuos, exceso de espuma o posibles daños en las prendas.

Un saco de plástico en el lavarropas: para qué es útil y por qué lo sugieren (foto: archivo)

¿Para qué sirve el shampoo para lavar la ropa?

El shampoo contiene tensioactivos, compuestos encargados de eliminar grasa y residuos, motivo por el que algunas personas creen que puede sustituir al detergente.

Además, al tratarse de un producto más suave, suele utilizarse ocasionalmente para limpiar prendas confeccionadas con materiales delicados, como:

Lana.

Cachemira.

Seda.

Ropa para bebé.

Telas finas o delicadas.

En estos casos, la intención es evitar productos más agresivos cuando no se dispone de un detergente específico para este tipo de tejidos.

¿Cuáles son los beneficios del shampoo en la lavadora?

El shampoo puede ayudar a retirar suciedad ligera y restos de grasa corporal, ya que está formulado para limpiar el cabello. Sin embargo, no contiene los agentes presentes en los detergentes para ropa, diseñados para eliminar manchas difíciles, combatir olores persistentes y proteger las fibras durante el lavado .

Por esta razón, los expertos recomiendan utilizarlo únicamente como una medida ocasional y no como reemplazo habitual del detergente.

El principal inconveniente: el exceso de espuma

Uno de los mayores riesgos de utilizar shampoo en la lavadora es la gran cantidad de espuma que genera. Los detergentes para ropa, especialmente los destinados a lavadoras de alta eficiencia, están formulados para producir poca espuma.

Cuando se agrega demasiado shampoo, pueden surgir problemas como:

Formación excesiva de espuma durante el ciclo.

Enjuagues menos eficientes.

Residuos de jabón en las prendas.

Posibles inconvenientes en el funcionamiento de la lavadora.

Ciclos de lavado más prolongados.

Por ello, si se recurre a este método, la recomendación es utilizar una cantidad mínima, muy inferior a la que normalmente se emplea con un detergente.

Errores que conviene evitar

Especialistas también advierten sobre algunas prácticas que no se deben realizar:

Llenar el compartimento del detergente con shampoo. Mezclar shampoo con detergente o productos a base de cloro. Utilizar shampoos que contengan aceites, siliconas o tratamientos hidratantes intensivos. Incorporarlo de manera frecuente en los ciclos de lavado.

Cabe destacar que el shampoo puede servir como una solución temporal cuando no existe otra alternativa, pero no sustituye las funciones de un detergente para ropa. Utilizarlo solo de forma esporádica y en pequeñas cantidades ayudará a evitar problemas tanto en las prendas como en la lavadora.