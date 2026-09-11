Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este viernes, 11 de septiembre de 2026 a San Pafnucio de Egipto y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Hormisda papa (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Pafnucio de Egipto?

San Pafnucio de Egipto fue un destacado obispo que vivió durante el siglo IV. Su vida estuvo marcada por la persecución religiosa, especialmente durante el reinado del emperador Galerio Maximino, quien desató una fuerte represión contra los cristianos. San Pafnucio fue brutalmente torturado, al perder su ojo derecho y sufrir lesiones en su pierna, lo que demuestra su firmeza y valentía en la defensa de su fe.

Tras soportar estas crueles tormentas, San Pafnucio fue condenado a trabajar en las minas, donde continuó manteniendo su compromiso con la fe cristiana. Su resistencia y dedicación a los principios del cristianismo lo convirtieron en un modelo de perseverancia para otros creyentes de su tiempo. La historia de su sufrimiento es un testimonio de la lucha de muchos cristianos durante las persecuciones del Imperio Romano.

En el año 325, San Pafnucio participó en el Concilio de Nicea, donde defendió con fervor la fe católica contra la herejía arriana. Este concilio fue crucial para establecer la doctrina cristiana y afirmar la divinidad de Cristo. Su contribución a esta causa fundamental en la historia de la Iglesia lo ha consagrado como un santo y un defensor de la ortodoxia cristiana, recordado y venerado por los fieles a lo largo de los siglos.

Para los que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Fuente: narrativas-mx

Todos los santos que se celebran el viernes, 11 de septiembre de 2026

El 11 de septiembre de 2026 se conmemora a varios santos y beatos de distintas épocas, resaltando la diversidad de la tradición católica. Entre ellos se encuentra el Beato Buenaventura de Barcelona, destacado por su vida en el siglo XVII y el San Daniel Wyn, un héroe de la fe del siglo VI. Estas figuras religiosas son recordadas por su contribución a la espiritualidad y la historia de la Iglesia.Otro de los santos celebrados en esta fecha es San Elías Espeleota, que vivió en el siglo X y es conocido por su dedicación a la vida monástica. Además, se recuerda al Beato Francisco Mayaudon del siglo XVIII, quien también dejó huella en su comunidad a través de su labor pastoral. El Beato José María Segura Penadés, del siglo XX, destaca por su devoción y entrega.Asimismo, el 11 de septiembre también se honra la memoria de San Juan Gabriel Perboyre del siglo XIX, San Leudino de Toul del siglo VII y San Paciente de Lyon del siglo V, entre otros. La celebración de estos santos refleja la continuidad de la fe a través de los siglos y la relevancia de su legado en la actualidad.

La oración para San Pafnucio de Egipto:

Por el torrente de tus lágrimas hiciste fértil el desierto; por tus profundos suspiros hiciste que tus trabajos dieran fruto al ciento por uno; te convertiste en una luminaria resplandeciente que ilumina el universo con milagros. Oh nuestro padre Pafnucio, intercede ante Cristo Dios para que salve nuestras almas. Amén.