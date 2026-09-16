Adiós al carnet de conducir: la DGT no lo renovará a todas estas personas. Imagen: archivo.

La Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) creó el programa Hoy No Circula con el propósito de bajar la contaminación y mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México y en los principales municipios de la zona metropolitana.

Este sistema determina qué automóviles tendrán permitido circular por la vía pública en base al último número de la placa, color del engomado, nivel de contaminación del auto y día de la semana.

Los coches que no podrán circular viernes, 9 de enero de 2026.

¿Qué autos no circulan en CDMX y EDOMEX este miércoles?

Estos son los datos de los vehículos motorizados que tendrán prohibido circular por la vía pública este miércoles, 16 de septiembre de 2026:

Holograma: 1 y 2

Color del engomado: rojo

Números de terminación de placa: 3 y 4.

En contraste, según la Secretaría del Medio Ambiente, los automóviles con matrícula foránea no podrán moverse de acuerdo con el último dígito de la placa y, además, tampoco tendrán permiso para andar de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana .

¿Qué conductores quedan exentos del programa?

Los conductores de México que se encuentren en situaciones de emergencia, necesiten asistencia sanitaria o estén transportando individuos que necesiten ayuda podrán solicitar ser eximidos del programa y circular sin restricciones, según lo declarado por las autoridades mexicanas.

Fuente: narrativas-mx

La documentación que se requiere presentar para realizar el trámite que habilita la circulación es la siguiente:

Formato de solicitud debidamente requisitado y firmado.

Tarjeta de Circulación y copia.

Documento que indique la necesidad de la asistencia médica.

Identificación oficial vigente con fotografía del solicitante.

Oficio firmado por el titular de la dependencia.

Un dato a tener en cuenta es que el trámite lo deberá realizar la persona titular del pedido o, en el caso de no poder presentarse, un apoderado con una carta firmada por dos testigos e identificaciones oficiales de quienes la suscriben.