En el transcurso de este miércoles, 16 de septiembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 06.43 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.

El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 118 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 10.0 kilómetros, latitud de 13.76° y una longitud de -92.708°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los sacudidas telúricas, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

Protección Civil informó que, ante un sismo, la población debe mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos que puedan caer; y, si está en la calle, ubicarse en zonas abiertas. Si conduce, se recomienda orillarse y detenerse en un lugar seguro.

Tras el movimiento, autoridades piden cortar gas y electricidad si es seguro, evacuar por rutas señalizadas sin usar elevadores y mantenerse atento a réplicas. Se sugiere contar con mochila de emergencia, seguir fuentes oficiales y comunicarse por mensajes para no saturar las redes.