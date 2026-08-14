Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Maximiliano María Kolbe que se recuerda cada 14 de agosto.

Santoral del día | San Maximiliano María Kolbe (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Maximiliano María Kolbe?

San Maximiliano María Kolbe fue un sacerdote franciscano polaco, reconocido por su entrega y servicio a los demás.

Durante la ocupación, fue encarcelado por los Nazis en un campo de concentración, donde sufrió persecución y finalmente fue asesinado.

Se ofreció voluntariamente a dar su vida a cambio de la de un padre de familia condenado a morir, realizando un acto de amor y sacrificio.

Para aquellos que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | San Maximiliano María Kolbe (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el viernes, 14 de agosto de 2026

El 14 de agosto de 2026 se celebra la festividad de varios santos, entre ellos San Ursicino del Ilírico, un mártir del siglo IV que es venerado por su dedicación y valentía en tiempos de persecución. Su legado perdura en la memoria de los fieles, quienes lo consideran un ejemplo de fe firme y devoción.También se conmemora a la Beata Isabel Renzi, de siglo XIX, reconocida por su trabajo en la educación y su compromiso con los más necesitados. Su vida fue un modelo de servicio y humildad, inspirando a muchas personas en su camino espiritual.En esta misma jornada, los creyentes rendirán homenaje a San Arnulfo de Soissons, un santo del siglo XI, junto con otros como San Eusebio de Roma y San Marcelo de Apamea, ambos del siglo IV. La celebración incluye, además, a San Facanano de Ross del siglo VI y los beatos Félix Yuste Cava, Vicente Rubiols Castelló del siglo XX y Sante de Urbino Brancoisini del siglo XIV, todos figuras significativas en la historia de la santidad.

La oración para San Maximiliano María Kolbe:

San Maximiliano María Kolbe, mártir de la caridad e intrépido caballero de la Inmaculada, tú que ofreciste tu vida por un hermano, intercede por nosotros ante Dios; alcánzanos la gracia de amar sin medida, de confiar plenamente en la Virgen María y de servir generosamente a nuestros hermanos. Haz que, a tu ejemplo, sepamos vencer el mal con el bien y permanecer fieles hasta la muerte. Amén.