Este sábado, 15 de agosto de 2026, la Iglesia católica celebra a Santa María del Alba, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de sobresalir en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

Santa María del Alba es una advocación de la Madre de Dios relacionada con las primeras luces del día y se celebra en la Asunción (15 de agosto).

Santoral del día | Santa María del Alba (foto: Pixabay).

¿Quién fue Santa María del Alba?

Santa María del Alba es una advocación de la Virgen María, Madre de Dios, que la presenta unida al alba, las primeras luces del día, signo de esperanza y comienzo nuevo.

En esta advocación, María es vista como la luz que precede al Sol, anticipando la venida de Cristo y acompañando a los fieles con claridad y consuelo desde el amanecer.

Su memoria se celebra el día de la Asunción, 15 de agosto, destacando que, elevada al cielo, sigue siendo guía luminosa para la Iglesia desde las primeras luces del día.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

femenino

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entrega por Dios

Santoral del día | Santa María del Alba (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el sábado, 15 de agosto de 2026

El 2026-08-15 también se celebra a San Altfredo de Hildesheim (s. IX), obispo alemán recordado por su impulso a la vida monástica y su servicio pastoral en la diócesis de Hildesheim.

Ese día se conmemora igualmente a San Estanislao de Kostka (s. XVI), joven jesuita polaco cuya entrega y piedad lo convirtieron en referente espiritual para los fieles.

Asimismo, se recuerda a San Simpliciano de Milán (s. V), sucesor de San Ambrosio y guía de la Iglesia milanesa, venerado por fortalecer la fe en tiempos de cambio.

La oración para Santa María del Alba:

No dispongo del texto exacto de la oración a Santa María del Alba. ¿Podrías indicar la versión o el lugar de la advocación?