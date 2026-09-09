La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este miércoles, 9 de septiembre de 2026 a San Pedro Claver y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Godofredo de Hildesheim (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Pedro Claver?

San Pedro Claver fue un presbítero de la Compañía de Jesús que ejerció su misión en Nueva Cartagena, en la actual Colombia.

Durante más de cuarenta años consumió su vida con admirable abnegación y eximia caridad para con los esclavos negros.

Los atendió espiritualmente y los bautizó con su propia mano, llegando a casi trescientos mil, signo de su compromiso constante con ellos.

Para las personas que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Todos los santos que se celebran el miércoles, 9 de septiembre de 2026

El 9 de septiembre de 2026, se celebran diversos santos que abarcan varios siglos de historia. Entre ellos, se encuentra San Gorgonio de Roma, una figura del siglo IV, conocido por su devoción y martirio en la ciudad eterna. Su legado se mantiene vivo en la memoria de la Iglesia y en la fe de los cristianos.

En este día también se conmemoran a personajes destacados como el Beato Pedro Bonhomme y el Beato Jacobo Desiderio Laval, ambos del siglo XIX, que dejaron huellas significativas en su comunidad. Junto a ellos, el Beato Francisco Gárate Aranguren y la Beata María Eutimia del siglo XX aportan a la lista de santos reconocidos por su vida de fe y servicio.

Adicionalmente, se recuerda a San Ciarano el joven, San Jacinto de Sabina y el Beato Jorge Douglas, quienes representan la valentía y el compromiso cristiano en diferentes épocas. Este 9 de septiembre no solo es un día de celebración para estos santos, sino también una oportunidad para reflexionar sobre sus enseñanzas y ejemplos de vida.

La oración para San Pedro Claver:

San Pedro Claver, siervo de los esclavos y apóstol de la misericordia, intercede por nosotros ante Dios; enséñanos a reconocer a Cristo en cada hermano, especialmente en los pobres y olvidados. Danos un corazón compasivo, manos generosas para servir y valentía para defender la dignidad de toda persona. Guíanos por el camino de la justicia y la caridad, para que amemos con obras y de verdad. Amén.