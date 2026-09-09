Este jueves, 10 de septiembre de 2026, la Iglesia católica celebra a San Nicolás de Tolentino, ya que su vida estuvo marcada por hechos memorables dignos de aparecer en el santoral, libro que describe a los santos y a las personasbeatificada por el Papa, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Según las escrituras,

San Nicolás de Tolentino fue un presbítero agustino en Italia, destacado por imponerse a sí mismo la penitencia de otros.

Santoral del día | San Justino mártir (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Nicolás de Tolentino?

San Nicolás de Tolentino fue un presbítero italiano de Tolentino, en la región del Piceno, perteneciente a la Orden de Ermitaños de San Agustín.

Se destacó por vivir en rigurosa penitencia y una oración asidua, siendo siempre severo consigo mismo.

A la vez, fue comprensivo con los demás y, en muchas ocasiones, se autoimpuso la penitencia que correspondía a otros.

Una buena forma de recordar y celebrar la vida de

este

santo

devotismo por Dios

Todos los santos que se celebran el jueves, 10 de septiembre de 2026

El 10 de septiembre de 2026, se celebrará la festividad de varios santos reconocidos por su contribución a la fe cristiana a lo largo de los siglos. Entre ellos se encuentra San Alberto de Avranches, un santo del siglo VIII, conocido por su sabiduría y liderazgo espiritual. También se recordará a San Eduardo Barlow, un mártir del siglo XVII, cuyo sacrificio por la fe ha inspirado a generaciones.

Asimismo, se rendirá homenaje al Beato Jacobo Gagnot, un religioso del siglo XVIII y a San Nemesio de Alejandría, un destacado mártir del siglo III. Estos santos, junto a Beato Oglerio de Locedio, de la época medieval y a Santa Pulqueria de Constantinopla, del siglo V, resaltan la diversidad de la tradición cristiana a lo largo de los años.

El día también contará con la conmemoración de San Salvio de Albi y San Teodardo de Spira, ambos del siglo VI y VII, respectivamente, así como del Beato Sebastián Kimura y sus compañeros del siglo XVII, quienes compartieron su fe a pesar de las dificultades. Estas festividades son una oportunidad para reflexionar sobre el legado espiritual de estos importantes santos y su impacto en el mundo actual.

La oración para San Nicolás de Tolentino:

Oh glorioso San Nicolás de Tolentino, fiel siervo de Dios y consuelo de los afligidos; por tu ardiente caridad y tu amor a las almas del purgatorio, intercede por nosotros ante el Señor. Alcánzanos la gracia que humildemente te pedimos, si conviene para nuestra salvación y concede a las almas de los fieles difuntos el descanso eterno. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.