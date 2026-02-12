El segundo fin de semana de febrero transcurrirá con una serie de advertencias para los habitantes de la República Mexicana por un brusco descenso de las temperaturas que se registrará en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el ingreso de un nuevo frente frío que afectará a distintos estados del territorio nacional. Vientos fuertes, caída de nieve y lluvias son algunos de los fenómenos climáticos que el organismo gubernamental vigila para los próximos días. Para el jueves 12 de febrero, el SMN pronostica el desplazamiento de el frente núm. 34 y una vaguada polar sobre el noroeste del territorio nacional, que interaccionará con las corrientes en chorro polar y subtropical, originarán descenso de temperatura, rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha región, así como posible caída de nieve o aguanieve en la sierra de San Pedro Mártir, BC. Al mismo tiempo, un canal de baja presión sobre el sureste del país, además del ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias aisladas en la mencionada región, así como en el sur del país y la península de Yucatán. Durante el viernes y sábado, el frente frío núm. 34 y una vaguada polar se desplazarán sobre el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán vientos fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones. Al mismo tiempo, se prevén precipitaciones y chubascos en el noroeste y norte del país, con lluvias puntuales fuertes en Sonora y Chihuahua. En este contexto, la entidad gubernamental advierte por posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Por otro lado, para el domingo 15 de febrero se espera que el frente frío núm. 34 y su masa de aire polar asociada se expandan sobre la vertiente del golfo de México, incrementando la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional. Además, estos sistemas generarán un refrescamiento de las temperaturas en el noreste y oriente del país; y un nuevo evento de “Norte” con rachas de 50 a 70 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose por la noche al istmo y golfo de Tehuantepec. De esta manera, el pronóstico de temperaturas mínimas anunciadas para el segundo fin de semana mantiene en alerta a los siguientes estados: