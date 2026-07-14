Cuando una persona muere, es habitual que deje un testamento válido en el que especifica la distribución de sus bienes. No obstante, en ciertas circunstancias, el testamento puede ser declarado nulo si el heredero no satisface los requisitos legales establecidos por el Código Civil Federal.

Aunque muchas familias asumen que la herencia se transfiere automáticamente al cónyuge o a los hijos, la realidad es más compleja: el reparto está rigurosamente regulado y depende de la existencia de testamento, de los vínculos familiares y de diversos límites que la ley impone para prevenir abusos.

En el caso de las parejas, no todos los cónyuges podrán recibir una parte de la herencia (o incluso el total) aunque estén oficialmente casados. ¿Cuáles son los motivos y en qué casos aplica?

Derechos del cónyuge sobreviviente en un proceso de sucesión

Existen los “herederos forzosos”. El Código Civil Federal en su artículo 1602 reconoce a descendientes, cónyuge, ascendientes y colaterales hasta cuarto grado como herederos legítimos, y un testamento no puede dejarlos completamente fuera sin causa legal —es decir, hay un piso mínimo protegido, similar a la “porción legítima” argentina, aunque en México no se calcula con un porcentaje fijo (1/2, 1/3, 2/3) sino por reglas de concurrencia.

En ciertas circunstancias, el testamento puede ser declarado nulo. Freepik

El cónyuge no siempre hereda todo

En el caso del cónyuge su parte depende de quién más sobreviva (art. 1624-1629 CCF):

Con hijos : recibe una porción igual a la de un hijo.

Con ascendientes (padres/abuelos del fallecido): se divide la herencia en dos partes iguales.

Con hermanos : el cónyuge recibe dos tercios.

Si no hay descendientes, ascendientes ni hermanos: hereda todo.

Las deudas también se heredan antes que los bienes

Los herederos deben cubrir las deudas del fallecido, y pueden renunciar a la herencia si estas superan el patrimonio.