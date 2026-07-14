Este martes, 14 de julio de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.3961 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.33%.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense subió 0.48%, pero en el último año acumula una caída de 5.85%, lo que sugiere una tendencia bajista de fondo pese al repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense mostró una tendencia mayormente bajista: inició con varias caídas, tuvo un breve repunte a mitad de periodo, volvió a debilitarse y cerró con una leve recuperación, acumulando un descenso neto.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 5.89%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.31%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, marcando un aumento continuo durante los últimos días. Este comportamiento sugiere que el mercado se siente optimista sobre la moneda, impulsada por factores económicos favorables.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, hubiéramos visto una depreciación del Dólar canadiense en relación con las monedas extranjeras. Esto podría ser indicativo de incertidumbres económicas o políticas que afectarían su valor.

Analizando esta tendencia positiva, podemos concluir que la confianza en la economía canadiense y sus políticas monetarias está en un buen momento.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.