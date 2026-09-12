España afrontará un nuevo cambio de tiempo durante septiembre, después de varios días marcados por fuertes contrastes térmicos y episodios de inestabilidad. El divulgador meteorológico Jorge Rey advierte de que las tormentas volverán a ganar protagonismo conforme avance el mes, con especial incidencia en el norte peninsular.

Las previsiones apuntan a un septiembre marcado por los cambios bruscos de tiempo. Tras el repunte de las temperaturas previsto para este fin de semana, la situación volverá a cambiar con la llegada de más nubosidad, lluvias, viento y tormentas. Rey sitúa el norte de la Península como una de las zonas que podría notar con mayor claridad este nuevo episodio de inestabilidad.

¿Cuándo volverán las tormentas a España?

El episodio de inestabilidad de los últimos días ya dejó avisos por tormentas en distintos puntos del país, con especial incidencia en el norte, el Levante y Cataluña. Según explica Rey, una zona de bajas presiones favoreció la entrada de viento, el descenso de las temperaturas y la aparición de chubascos y tormentas.

Aunque ese episodio perdió intensidad respecto de las previsiones iniciales, el divulgador considera que no será el último cambio de tiempo del mes. Después del repunte térmico previsto para los próximos días, las condiciones volverán a mostrar una mayor inestabilidad, sobre todo en el norte peninsular.

Rey había anticipado un nuevo giro del tiempo para la semana siguiente, con más lluvia, viento y temperaturas más suaves. El cambio no supondrá todavía la llegada del frío propio del otoño, pero sí una situación más inestable y con mayor presencia de precipitaciones.

¿Qué zonas de España tendrán más riesgo de tormentas?

El norte de la Península aparece como una de las áreas más expuestas al próximo cambio de tiempo. La llegada de mayor nubosidad, lluvias y viento podría afectar especialmente a la cornisa cantábrica y a otras zonas del norte conforme avance septiembre.

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La evolución prevista también apunta a una segunda mitad del mes con mayor presencia de borrascas cerca de la Península. Este escenario favorecería nuevos episodios de lluvias y tormentas, además de un descenso de las temperaturas respecto de los valores registrados durante los periodos más cálidos.

La tendencia descrita por Rey encaja con un septiembre de fuertes contrastes, en el que los episodios cálidos se alternarán con jornadas de mayor inestabilidad. De cara al final del mes, el aumento de la presencia de borrascas podría reforzar el cambio hacia un patrón más propio del otoño.