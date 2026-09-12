Mantener el pasaporte mexicano actualizado es un requisito fundamental para viajar internacionalmente a casi cualquier nación, además de ser esencial para la obtención de la visa, ya sea con fines turísticos o de residencia.

En ocasiones, es posible que el viajero posea una visa válida, sin embargo, su pasaporte podría no ser considerado apropiado . Esta situación puede originarse debido a deterioros en la cubierta o las páginas, la falta de hojas disponibles o al cumplimiento de la normativa de los seis meses exigida por naciones como Estados Unidos.

México negará el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite con su pasaporte ChatGPT

Estados Unidos restringe la entrada de ciudadanos mexicanos, incluso con visa: ¿Cuáles son los requisitos vigentes de ingreso?

Los ciudadanos mexicanos que deseen viajar a Estados Unidos deberán adherirse a los requisitos migratorios estipulados por las autoridades estadounidenses. Para ingresar por turismo, negocios o visitas familiares:

Pasaporte mexicano vigente.

Visa estadounidense válida que corresponda.

Demostrar el propósito del viaje, el tiempo de permanencia y la capacidad de solvencia económica.

Cumplir con los controles de inspección.

Guía paso a paso: cómo renovar tu pasaporte mexicano

La renovación del pasaporte mexicano debe realizarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El procedimiento generalmente incluye los siguientes pasos:

Agendar una cita. Completar la solicitud pertinente. Presentar el pasaporte anterior. Acreditar la identidad y nacionalidad mexicana. Presentar el comprobante de pago. Acudir a la cita para la toma de datos biométricos y la verificación de documentos. Recibir el nuevo pasaporte de acuerdo con los tiempos de entrega establecidos.

¿Cómo solicitar la visa estadounidense desde México?

El procedimiento para solicitar por primera vez una visa de no inmigrante, como la B1 o la B2, es el siguiente: