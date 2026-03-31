Paystand, la red de pagos B2B con sede en Silicon Valley, se está expandiendo a México a través de Yaydoo, fintech mexicana que adquirió en 2022. La startup procesa más de u$s 20,000 millones de dólares anuales para más de un millón de empresas. En México estarán ampliando el enfoque; Yaydoo ofrecía infraestructura para la automatización financiera especialmente a pequeñas y medianas empresas (pymes); ahora va por las grandes. Sergio Almaguer, fundador y CEO de Yaydoo y director de producto de Paystand, explicó a El Cronista México que hasta ahora la marca Paystand no operaba como una oferta independiente en el país. “Sus capacidades estaban integradas en soluciones como Oyster y PorCobrar.com de Yaydoo. Esta nueva etapa marca la introducción directa de Paystand en México, ahora su infraestructura de procesamiento de pagos llega directamente a México a través de nuestra plataforma. Antes, el procesamiento se hacía a través de terceros; hoy lo operamos nosotros. Y nos da control sobre la experiencia completa, desde el cobro hasta la conciliación y el depósito de fondos”, detalló. Yaydoo, creada en 2016, se fusionó en 2022 con la estadounidense Paystand. En ese entonces se especificó que las fintechs seguirían operando de manera independiente. Además, Almaguer había compartido que el próximo paso conjunto era salir a bolsa en 2024. Almaguer presumió que en el último año, Yaydoo ha registrado un crecimiento superior al 100% año contra año de forma sostenida, reflejando una fuerte adopción de sus soluciones en el mercado mexicano. Explicó que ese crecimiento ha venido acompañado de una evolución en el perfil de sus clientes, pasando de atender principalmente al segmento pyme a incorporar cada vez más medianas y grandes empresas. “Esto nos posiciona como un actor cada vez más relevante en la digitalización de procesos financieros empresariales en México”, afirmó. Hace cuatro meses Paystand adquirió la plataforma de pagos cripto Bitwage. “[Con ella] fortalecimos significativamente nuestra presencia regional en pagos internacionales, donde mercados como Colombia, Brasil y Argentina son especialmente relevantes por su dinamismo en flujos transfronterizos”, ahondó Almaguer. El objetivo es posicionar a Paystand como una infraestructura financiera de pagos B2B en América, comenzando por Estados Unidos, México y Canadá, y expandiéndose progresivamente en América Latina. El objetivo de esta expansión es elevar la calidad y eficiencia del procesamiento de pagos en la región, al tiempo que se fortalece la integración entre pagos y operaciones financieras empresariales. Almaguer precisó que en automatización de cuentas por cobrar y pagar, Colombia es el mercado más alineado al caso mexicano y es donde ven la siguiente oportunidad concreta. “En Centroamérica ya tenemos operaciones en El Salvador y estamos reactivando Guatemala”, finalizó.