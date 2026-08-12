Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este jueves, 13 de agosto de 2026 a San Hipólito mártir y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Hipólito mártir (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Hipólito mártir?

San Hipólito mártir fue un soldado romano del siglo III al que se le encomendó custodiar a prisioneros cristianos.

En contacto con ellos, se convirtió a la fe cristiana.

Fue martirizado por asistir al entierro de otros martirizados.

Para los cristianos que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a

este

santo

ejemplo de devoción a

Dios

Santoral del día | San Hipólito mártir (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el jueves, 13 de agosto de 2026

El 13 de agosto de 2026 se celebran varios santos de gran importancia en la tradición católica. Entre ellos se encuentra Santa Radegunda de Poitiers, una figura destacada del siglo VI, conocida por su vida de austeridad y dedicación religiosa. Su legado perdura en la memoria de los fieles que la veneran en diversas comunidades.

Otro santo que se celebra en esta fecha es San Vigberto de Fritzlar, del siglo VIII. Este santo es recordado por su labor evangelizadora y su influencia en la fundación de monasterios en la región germánica. Su festividad invita a reflexionar sobre su contribución al cristianismo en Europa.

Además, se conmemoran a San Antíoco de Lyon, del siglo V y San Casiano de Imola, del siglo III, quienes también tienen un lugar significativo en el calendario litúrgico. Junto a ellos, se recuerdan a Santa Gertrudis de Altenberg del siglo XIII, el Beato Guillermo Freeman del siglo XVI y el Beato Jacobo Gapp del siglo XX, todos recordados por su fe y dedicación a la iglesia.

La oración para San Hipólito mártir:

Oh glorioso San Hipólito, mártir de Cristo, que por tu firmeza en la fe y tu amor al Evangelio alcanzaste la corona del martirio, intercede por nosotros para que seamos constantes en el bien, fuertes en la prueba y perseverantes hasta el fin. Alcanza de Dios las gracias que más necesitamos y la salvación de nuestras almas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.