El euro presenta una cotización de 19.74 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 18 de agosto de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.22%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.75 pesos y un mínimo de 19.71 pesos.

En la última semana, la cotización del Euro descendió -0.21% y en el último año acumuló una caída de -7.85%, evidenciando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos diez días, el Euro tuvo un leve avance inicial, luego encadenó una prolongada fase de descensos y cerró con dos jornadas de recuperación; el balance neto del periodo es negativo, aunque con señales de repunte al final.

En los últimos doce meses, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.6 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 3.73%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.55%.

Hoy la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en relación con los últimos días, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el Euro ha ganado valor y se encuentra en ascenso.

En los días consecutivos, el Euro ha mantenido este comportamiento positivo, lo que sugiere una recuperación en su cotización. Los inversores parecen tener confianza en el Euro, lo que podría influir en su estabilidad futura.

Esta tendencia al alza refleja un optimismo en el mercado sobre la economía europea, aunque se debe seguir monitoreando para determinar su sostenibilidad a largo plazo.

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.