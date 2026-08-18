La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este martes, 18 de agosto de 2026 en México es de 12.3 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0,25%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.31 pesos y un mínimo de 12.28 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense subió 0.51%, pero en el último año acumula una variación de -6.14%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense comenzó con tres jornadas al alza, continuó con tres a la baja y cerró con un tramo mixto, dejando un balance general neutral y sin una tendencia definida.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, del 3.29%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es 2, lo que indica un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Esta tendencia contrasta con el comportamiento de la moneda en las semanas anteriores, donde hubo fluctuaciones significativas.

El fortalecimiento del Dólar canadiense puede atribuirse a factores como el aumento en los precios del petróleo y un ambiente económico favorable en el país. Esto sugiere que, si esta tendencia continúa, podríamos ver un impacto positivo en la economía canadiense a corto plazo.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.