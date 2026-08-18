El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó este lunes, 17 de agosto de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 02.20 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 53 km al oeste de Pijijiapan, con una profundidad de 87.9 kilómetros, latitud de 15.581° y una longitud de -93.695°.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Recomendaciones para la población mexicana

Autoridades de Protección Civil recomiendan mantener la calma durante un sismo, aplicar la técnica agacharse–cubrirse–sujétese bajo mobiliario resistente y alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer. Evite correr o usar elevadores; si está en la calle, ubíquese en zonas abiertas, lejos de postes y fachadas.

Tras el movimiento, se pide evacuar solo cuando cese el temblor y sea seguro, siguiendo rutas señaladas y atendiendo indicaciones oficiales ante posibles réplicas. Revise posibles fugas de gas, desconecte la energía si es necesario, brinde ayuda básica sin ponerse en riesgo y priorice mensajes de texto para comunicarse.