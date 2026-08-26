Se confirmó | Aeropuertos de Argentina, Chile y Brasil no dejarán salir a las personas que no hagan el trámite de renovación del pasaporte. (Imagen ilustrada por IA)

Es posible que viajar entre naciones del MERCOSUR sea más accesible para sus ciudadanos, dado que existen documentos de identidad que permiten el cruce de fronteras sin la necesidad de presentar un pasaporte. No obstante, los requisitos varían según la nacionalidad, el destino y la situación migratoria particular de cada viajero.

Para ciudadanos de los países del MERCOSUR y sus asociados, como Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador y Colombia, es factible ingresar o salir utilizando documentos de identidad que sean aceptados, siempre que estén vigentes y sean reconocidos para ese tránsito. Por el contrario, para personas extramercosur, generalmente se exige un pasaporte vigente, así como la visa cuando sea aplicable.

Argentina: ¿Se puede viajar con el pasaporte vencido?

Argentina contempla una excepción significativa para sus ciudadanos: quienes demuestren su nacionalidad pueden ingresar al país, aun cuando su pasaporte argentino esté vencido. También tienen la opción de utilizar un pasaporte vigente de otra nacionalidad, en caso de poseerlo.

No obstante, esto no implica que un individuo pueda abordar cualquier vuelo portando un documento vencido. En el caso de que el viajero tenga únicamente un pasaporte argentino caducado, la aerolínea podría negarle el embarque en un vuelo con destino a Argentina.

Argentinos pueden ingresar con identidad acreditada.

Un pasaporte argentino vencido no impide necesariamente el ingreso.

Un pasaporte extranjero vigente también puede utilizarse.

La aerolínea puede impedir el embarque.

Existe la posibilidad de obtener un pasaporte provisorio.

pasaporte provisorio o salvoconducto

Chile: el pasaporte no siempre es obligatorio

La Guía de Documentos de Viaje del Servicio Nacional de Migraciones establece que los ciudadanos extranjeros que posean un permiso de residencia pueden ingresar y salir del país utilizando su Cédula de Identidad para extranjero o un pasaporte vigente, según sea pertinente.

Chile también contempla diferentes documentos habilitantes para el ingreso y la salida del país. Los ciudadanos extranjeros con permiso de residencia pueden presentar su cédula, emitida por el Registro Civil chileno, para validar su estatus migratorio regular.

Cédula de identidad para extranjeros.

Pasaporte vigente, cuando corresponda.

Permisos migratorios y sus prórrogas.

Tarjeta Única Migratoria vigente.

Documentos relacionados con residencias en trámite.

Asimismo, para las personas extranjeras provenientes de países que pertenecen al MERCOSUR y Bolivia, existen documentos específicos que permiten el ingreso y salida de Chile sin la necesidad de presentar un pasaporte, conforme a las condiciones establecidas por las autoridades migratorias.

El procedimiento está respaldado por una norma que establece cuándo un pasaporte puede ser retenido, cancelado y puesto en conocimiento de las autoridades competentes. ChatGPT - creada con IA

Brasil: los documentos de identidad también son válidos

Se debe destacar que todos los pasajeros provenientes de Argentina, Chile y Brasil se verán automáticamente restringidos de salir si no proceden a la renovación de su pasaporte. Las normativas están supeditadas al documento que se utilice, la nacionalidad, el destino y la situación migratoria.

Brasil forma parte de los países que autorizan ciertos desplazamientos fronterizos conforme al esquema documental del MERCOSUR.

Para los ciudadanos de países que pertenecen al MERCOSUR y los asociados, la posibilidad de hacer uso de una cédula de identidad depende de que dicho documento sea uno de los reconocidos para el tránsito internacional y que se encuentre vigente. En el caso de que el viajero provenga de una nación ajena a este grupo, el pasaporte vigente adquiere una mayor importancia.

Para sus ciudadanos se aceptan documentos como el Registro de Identidad Civil, la cédula de identidad expedida por las unidades federativas con validez nacional y el pasaporte.

Registro de Identidad Civil .

Cédula de identidad con validez nacional.

Cédula de identidad de extranjero, en los casos correspondientes.

Pasaporte.

Visa cuando sea exigida por la nacionalidad del viajero.

En estos casos, la cédula o documento nacional de identidad extranjero no sustituye automáticamente al pasaporte exigido para el tránsito internacional, por lo que la aerolínea o la autoridad migratoria puede impedir el embarque o la salida.

Las restricciones sí aplican a los ciudadanos de países que no pertenecen al MERCOSUR ni son Estados asociados cuando pretendan salir de Argentina, Chile o Brasil utilizando únicamente el pasaporte de su país de origen y este se encuentra vencido.

En otras palabras, un ciudadano extramercosur que tenga solo un pasaporte vencido como documento de viaje no puede asumir que podrá salir de estos tres países. La posibilidad de viajar dependerá de que cuente con un pasaporte vigente, otro documento de viaje internacionalmente reconocido o una autorización/documentación especial que corresponda a su situación.

Asimismo, las reglas no se aplican de manera idéntica entre todos los países. La información proporcionada señala que Venezuela aplica por el momento la norma únicamente con Argentina, mientras que Brasil la aplica con los Estados signatarios, con excepción de Venezuela, bajo principios de reciprocidad.

Existe una consideración particular para ciudadanos venezolanos. Argentina estableció disposiciones especiales -Disposición 388/2024- debido a la situación documental de personas provenientes de Venezuela, incluyendo casos de viajeros con documentos vencidos y menores de edad que no cuentan con determinados documentos de identidad.

En consecuencia, antes de viajar no basta con revisar si el pasaporte está vigente: también es necesario comprobar qué documento acepta el país de destino, la nacionalidad del viajero y las condiciones de ingreso o salida. En Chile, por ejemplo, la documentación migratoria puede habilitar específicamente la entrada o la salida según el tipo de permiso.