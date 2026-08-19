Es oficial | Brasil, Uruguay y Chile niegan el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación de su pasaporte

Para ingresar a Brasil, Uruguay y Chile, los viajeros extranjeros deben cumplir con las condiciones migratorias establecidas por cada país. Si se opta por viajar utilizando el pasaporte, este debe presentarse vigente y en regla. Por eso, dejar la renovación del documento para último momento puede generar problemas antes de iniciar el viaje.

El control puede producirse incluso antes de la llegada al destino. En el aeropuerto de salida o en un puesto fronterizo, la aerolínea o las autoridades pueden verificar la documentación y, si el pasaporte está vencido o no cumple con las condiciones exigidas, impedir el embarque o rechazar el cruce de frontera.

Es oficial | Brasil, Uruguay y Chile niegan el ingreso al país a todos los ciudadanos que posterguen la renovación de su pasaporte. Fuente: Shutterstock.

Controles de pasaporte y requisitos de vigencia

Los servicios migratorios de los tres países sudamericanos mantienen sus políticas respecto al estado y la caducidad de los documentos internacionales de viaje.

Exigencia general : aquellos viajeros que decidan ingresar utilizando pasaporte deben contar con una vigencia mínima (generalmente de 3 a 6 meses desde la fecha de entrada o finalización de la estancia). Presentar un pasaporte vencido, deteriorado o próximo a caducar provocará el rechazo en los puestos de control.

Sin margen de prórroga : las autoridades aclararon que no se admiten prórrogas temporales ni excepciones para los pasajeros que hayan postergado la renovación.

La alternativa del Mercosur: es fundamental destacar que los ciudadanos de los países miembros y asociados del Mercosur cuentan con la opción de ingresar a las tres naciones utilizando únicamente su documento nacional de identidad, por lo que el pasaporte no es obligatorio para ellos si viajan con su DNI al día.

Qué piden Brasil, Uruguay y Chile para autorizar el ingreso

En Brasil, la Policía Federal exige que todo pasajero que ingrese con pasaporte cuente con el documento vigente durante la estancia y evalúa la documentación en los puestos fronterizos y aeropuertos.

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En el caso de Uruguay y Chile, las autoridades exigen una vigencia mínima de seis meses en el pasaporte a los extranjeros ajenos a la región.

Por su parte, los ciudadanos de los países miembros y asociados del Mercosur pueden ingresar a las tres naciones utilizando únicamente su documento nacional de identidad.

Brasil

Pasaporte vigente y en buen estado si es el documento presentado para viajar.

Debe cubrir la estadía planificada en el país.

Los ciudadanos del Mercosur y asociados pueden ingresar únicamente con su documento de identidad (DNI o cédula).

Uruguay

Pasaporte vigente con al menos seis meses de validez para la mayoría de las nacionalidades fuera del Mercosur.

Ciudadanos de países miembros y asociados del Mercosur pueden ingresar con su documento nacional de identidad.

Se exige presentar la documentación correspondiente en perfecto estado y sin enmiendas.

Chile

Pasaporte vigente con un mínimo de seis meses de validez para extranjeros provenientes de países ajenos a los acuerdos regionales.

Ciudadanos del Mercosur y estados asociados pueden ingresar únicamente con su DNI o cédula.

Todos los ingresantes deben completar la declaración jurada del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) al momento del arribo.

¿A quiénes afecta esta regla y cuáles son las excepciones del Mercosur?

Es vital comprender que la medida aplica de acuerdo al origen y la condición del viajero: