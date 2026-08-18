Confirmado | Los mexicanos, estadounidenses y canadienses tendrán que cumplir nuevos requisitos para entrar y salir de España

Viajar a Europa desde México, Estados Unidos y Canadá está a punto de cambiar de manera significativa. Si planeas vacaciones, negocios o visitas familiares hacia territorio español, debes prestar atención a la normativa de fronteras.

Las autoridades europeas han establecido ajustes migratorios obligatorios que afectarán de forma directa el ingreso y la salida de viajeros extracomunitarios exentos de visado. Por esta razón, es necesario saber cuáles son las exigencias y cómo impactarán tus próximos planes de vuelo.

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El nuevo requisito que los mexicanos, estadounidenses y canadienses deben cumplir para entrar a España

El Sistema de Entrada y Salida (EES), promovido por la Unión Europea a través del Portal Oficial de Viajes de la UE y el Servicio Europeo de Acción Exterior, es una plataforma digital automatizada que sustituye el tradicional sellado manual del pasaporte.

Este mecanismo registra datos biométricos de los turistas procedentes de países como México, Estados Unidos y Canadá, incluyendo huellas dactilares y fotografía facial, además del número de pasaporte, fecha, hora y punto fronterizo de cruce.

Su objetivo principal es fortalecer la seguridad en el espacio Schengen y controlar de forma automatizada los tiempos de permanencia para evitar excesos en el límite permitido de 90 días dentro de un periodo de 180 días.

¿Qué documentos deben presentar los mexicanos, estadounidenses y canadienses?

De acuerdo con el Código de Fronteras Schengen y la normativa oficial del Ministerio del Interior de España y la Policía Nacional, los ciudadanos mexicanos, estadounidenses, canadienses, entre otros, deben presentar la siguiente documentación para estancias cortas:

Pasaporte vigente : emitido por las autoridades de México, Estados Unidos o Canadá, debe haber sido expedido en los últimos 10 años y contar con una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha programada de salida del espacio Schengen.

Boleto de salida : pasaje confirmado de regreso a sus países de origen (México, Estados Unidos o Canadá) o de continuidad de viaje fuera del área Schengen con fechas cerradas.

Prueba de hospedaje : reserva de hotel confirmada o una carta de invitación oficial tramitada con antelación por un residente en la Comisaría de Policía Nacional.

Justificación del viaje: documentación que acredite el motivo de la estancia (itinerario turístico, conferencias o eventos de negocios).

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¿Cuántos medios económicos deben demostrar los viajeros desde México, Estados Unidos y Canadá?

Según las directrices del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, las autoridades fronterizas exigen a los ciudadanos mexicanos, estadounidenses y canadienses acreditar solvencia económica suficiente durante su estancia.

Los viajeros que ingresen desde México, Estados Unidos y Canadá deben demostrar la disponibilidad de un monto mínimo diario estipulado por persona (alrededor de 113 € al día) y un piso mínimo total obligatorio de aproximadamente 1,000 € por persona. Esta acreditación se puede realizar mediante dinero en efectivo, extractos bancarios recientes o tarjetas de crédito acompañadas del certificado de límite disponible.

¿Qué otras autorizaciones de viaje serán obligatorias?

Además del control biométrico EES, la Unión Europea tiene prevista la entrada en vigor del sistema ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes). Esta autorización electrónica en línea deberá gestionarse por ciudadanos mexicanos, estadounidenses y canadienses antes de abordar el vuelo hacia España y estará vinculada digitalmente al pasaporte por un periodo de tres años.

Incumplir cualquiera de estos requisitos o carecer de la documentación requerida provocará la denegación de entrada en la frontera española por parte de las autoridades migratorias para los viajeros procedentes de estos países.