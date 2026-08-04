Se trata de una recomendación que suele mencionarse como una forma de reducir la exposición de determinados dispositivos a la lectura de señales inalámbricas.

Aunque puede parecer un método casero poco convencional, envolver las llaves del coche y la cartera con papel aluminio suele recomendarse como una alternativa para limitar la exposición de ciertos dispositivos a la lectura de señales inalámbricas.

La explicación no tiene que ver con supersticiones, sino con el funcionamiento de algunas llaves inteligentes y tarjetas que utilizan tecnologías de comunicación sin contacto, como RFID o NFC. En determinadas condiciones, el aluminio puede funcionar como una barrera física que dificulta el paso de algunas señales electromagnéticas.

Por esta razón, algunas personas recurren a esta práctica como una medida preventiva adicional para proteger sus pertenencias, sobre todo cuando llevan consigo llaves con acceso inteligente o tarjetas bancarias contactless.

Por qué recomiendan envolver las llaves del auto en papel aluminio

Envolver las llaves del coche y la cartera en papel aluminio: por qué lo recomiendan y para qué sirve Gemini

Las llaves inteligentes presentes en muchos vehículos actuales funcionan mediante una señal de radio que permite al automóvil detectar su proximidad y abrir las puertas sin que sea necesario insertar una llave en la cerradura.

Sin embargo, esta tecnología también puede ser aprovechada mediante el denominado ataque de relevo o relay attack. Esta técnica permite a los delincuentes captar y extender la señal de la llave electrónica para hacer que el vehículo interprete que el dispositivo se encuentra cerca, aunque en realidad esté a una distancia considerable.

Cubrir la llave por completo con papel aluminio puede contribuir a bloquear esa señal, debido a que el material funciona de manera similar a una jaula de Faraday y dificulta la salida de las ondas electromagnéticas.

Para que la protección sea más efectiva, es importante que la llave quede totalmente envuelta y sin zonas expuestas. Cualquier abertura podría permitir que parte de la señal continúe propagándose y reduzca la eficacia de esta medida.

Qué ocurre con la cartera y las tarjetas bancarias

En el caso de la cartera, el objetivo es diferente, aunque el principio es similar. Muchas tarjetas de crédito y débito incorporan tecnología RFID o NFC, que permite realizar pagos sin contacto mediante un chip de proximidad.

Al envolver la billetera o las tarjetas con papel aluminio, se puede dificultar la lectura de esas señales por parte de dispositivos electrónicos que intenten detectar los datos del chip a corta distancia.

Por ese mismo motivo existen en el mercado billeteras con bloqueo RFID, diseñadas específicamente para limitar la transmisión de estas señales sin necesidad de utilizar aluminio.

Aunque este método puede ofrecer una capa adicional de protección en determinadas situaciones, no reemplaza otras medidas de seguridad recomendadas.