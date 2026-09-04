La ciencia continúa su avance en la comprensión de cómo las diferencias de edad afectan a la calidad, tanto en la duración como en la estabilidad, de las relaciones amorosas.
Un estudio científico realizado por los profesores Andrew Francis, Hugo Mialon y Randal Olsen analizó aproximadamente 3,000 parejas en Estados Unidos. Los hallazgos indicaron que las parejas con apenas un año de diferencia de edad tienen la mayor probabilidad de mantenerse juntas a largo plazo.
De acuerdo con el estudio, la principal razón es que la corta diferencia de edad facilita el compartir experiencias de vida similares, lo que a su vez permite una mayor coincidencia en las experiencias biográficas. Para la ciencia, es fundamental que las parejas compartan contextos sociales y culturales similares, ya que esto contribuye a alinear sus expectativas hacia el futuro.
La influencia real de la diferencia de edad en las relaciones de pareja
El estudio se fundamenta en una muestra estadística y los autores enfatizan que las dinámicas personales, el compromiso y la comunicación son aspectos igualmente esenciales en cualquier relación. Por lo tanto, la relación estadística no necesariamente se aplica a todas las parejas, sino, simplemente, a la mayoría.
Las parejas con diferencias de edad muy cortas (entre 1 y 3 años) suelen atravesar momentos clave, como estudios, desarrollo profesional y formación de familia, en un período de tiempo similar, de acuerdo a la investigación. Esta sincronización les permite construir una vida juntos con objetivos compartidos y mayor comprensión mutua.
El compartir experiencias vitales al unísono facilita en gran medida la comunicación y la resolución de conflictos. Esta hipótesis se apoya en que las personas tienden a desarrollar sus puntos de vista en momentos de su historia de vida que son paralelos entre sí.