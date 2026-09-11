Ajo negro y blanco: en qué se diferencia cada uno y para qué usarlos

El ajo blanco tradicional y el ajo negro fermentado son dos de los ingredientes con mayor impacto en la nutrición moderna y la gastronomía funcional. Aunque ambos provienen del mismo bulbo (Allium sativum L.), su composición química, su sabor y su tolerancia digestiva son profundamente diferentes.

Entre todas las diferencias que existen, destacan sus beneficios a la salud cardiovascular, la manera en que influyen en el control del colesterol, qué beneficios aporta cada variedad o cómo usarlos en la cocina. Todos estos detalles son claves para saber cuál elegir según tus necesidades en la cocina.

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¿Cómo se produce el ajo negro y en qué cambia respecto al ajo blanco?

El ajo blanco es el bulbo fresco en su estado natural. Por el contrario, el ajo negro se obtiene tras someter al ajo blanco a un proceso de maduración térmica y fermentación controlada a temperaturas de entre 60 °C y 90 °C con elevada humedad durante varias semanas.

Este procedimiento térmico desencadena la famosa reacción de Maillard, modificando su textura y color, además de transformar radicalmente sus compuestos bioactivos:

Ajo blanco : contiene alicina, un compuesto organosulfurado inestable responsable de su olor acre, su sabor picante y sus propiedades antimicrobianas.

Ajo negro: la alicina inestable se transforma en S-alil-cisteína (SAC), un compuesto hidrosoluble y altamente estable, con mayor capacidad antioxidante y concentración de polifenoles como resveratrol, catequina y quercetina.

¿Por qué los estudios prefieren el ajo negro para reducir el colesterol?

La preferencia por el ajo negro en investigaciones científicas sobre salud cardiovascular se debe a su mayor biodisponibilidad y estabilidad química. Mientras que la alicina del ajo blanco se degrada rápidamente al digerirse, la S-alil-cisteína del ajo negro muestra una absorción intestinal de hasta el 95%, según un estudio liderado por Masato Nakamoto publicado en Experimental and Therapeutic Medicine.

Asimismo, un análisis científico dirigido por Rokayya Sami y publicado en Frontiers in Pharmacology reveló que el extracto de ajo negro reduce significativamente los niveles intracelulares de colesterol y triglicéridos en células hepáticas, actuando mediante la modulación de enzimas antioxidantes (SOD, CAT y GPX) y marcadores antiinflamatorios (TNF-α, IL-6) con una eficacia comparable a estatinas como la atorvastatina.

A esto se le suma que investigadoras como Lillian Barros en Molecules han comprobado que el ajo negro presenta una capacidad antioxidante (DPPH) superior a la del ajo fresco.

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¿Para qué usar cada tipo de ajo en la cocina y la salud cotidiana?

El uso alimentario y terapéutico de cada ajo varía según sus cualidades organolépticas y digestivas:

Para qué usar el ajo blanco : es ideal como base aromática e indispensable para sofritos, adobos, chimichurri y salsas tradicionales. A nivel de salud, es un potente antiséptico natural cuando se consume crudo y machacado.

Para qué usar el ajo negro: gracias a su textura cremosa y sabor dulzón con notas umami (similar al vinagre balsámico o regaliz), es perfecto para untar directo en tostadas, agregar a mantequillas compuestas, vinagretas gourmet o consumir como suplemento nutracéutico.

¿Cuál es mejor para ti y cuál tiene mejor tolerancia digestiva?

Según señalan Lawson y Hunsaker en la revista Nutrients, la inestabilidad de la alicina en el ajo blanco dificulta estandarizar dosis en suplementos nutricionales. En cambio, la SAC del ajo negro se puede medir con precisión en extractos farmacéuticos.

Además, el ajo negro ofrece una alta tolerancia digestiva, ya que no provoca acidez, reflujo, mal aliento ni irritación gástrica, siendo la opción preferida para estómagos sensibles. No obstante, los especialistas médicos aconsejan consultar con un profesional de la salud antes de integrar suplementos concentrados para el control del colesterol.