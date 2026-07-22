La preparación de un asado va más allá de cocinar carne sobre las brasas. Es una tradición que comienza con la elección del combustible, sigue con el encendido del fuego y continúa con una serie de pequeños detalles que muchos parrilleros consideran fundamentales. Entre ellos, hay un truco casero poco conocido que consiste en frotar un corcho sobre la parrilla caliente antes de empezar a cocinar.

Aunque para algunos pueda parecer una costumbre heredada o una simple curiosidad, este método tiene una finalidad práctica y ofrece varias ventajas a la hora de preparar la parrilla. Además, utiliza un elemento que suele encontrarse en cualquier casa.

Frotar un corcho por la parrilla antes del asado: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

Conoce sus beneficios completos y aplica esta práctica sencilla para la limpieza del hogar.

¿Para qué sirve frotar un corcho sobre la parrilla?

Antes de colocar la carne, uno de los pasos más importantes es asegurarse de que la parrilla esté limpia. Los restos de grasa y alimentos quemados de cocciones anteriores pueden alterar el sabor de los cortes, producir más humo del necesario y afectar la cocción.

Si bien existen cepillos metálicos y otros accesorios para esta tarea, muchos parrilleros prefieren utilizar un corcho natural por su practicidad.

El procedimiento consiste en frotar el corcho sobre los fierros cuando la parrilla ya alcanzó una temperatura elevada. En esta línea, el calor ayuda a desprender los residuos adheridos y el corcho actúa como un abrasivo suave que facilita la limpieza.

Beneficios de pasar el corcho sobre los fierros

El corcho natural posee una textura firme y porosa que permite remover suciedad sin dañar la superficie metálica.

Al utilizarlo sobre la parrilla caliente puede:

Eliminar restos de grasa y alimentos carbonizados.

Limpiar los barrotes sin rayarlos.

Contribuir a conservar la superficie en buen estado.

Evitar que queden restos metálicos, como puede ocurrir con algunos cepillos de acero.

Este último punto resulta importante, ya que las cerdas metálicas desprendidas pueden quedar sobre la superficie y representar un riesgo si terminan adheridas a los alimentos.

Cómo aplicar de forma correcta este truco

Para obtener buenos resultados, los especialistas recomiendan seguir estos pasos:

Encender el fuego con suficiente anticipación para que los fierros se calienten bien. Esperar a que la parrilla alcance una temperatura elevada. Utilizar un corcho natural completamente seco. Frotarlo sobre cada barrote con movimientos firmes. Retirar los residuos desprendidos. Finalizar pasando un papel absorbente o un paño con unas gotas de aceite o grasa para dejar la superficie lista para cocinar.

Lo ideal es limpiar la parrilla justo antes de colocar la carne. De esa forma se eliminan los restos acumulados durante el calentamiento y se evita que vuelva a depositarse ceniza sobre los fierros.

Además, el calor facilita que la grasa endurecida se desprenda con mucha más facilidad que cuando la parrilla está fría.