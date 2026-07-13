No todas las personas saben que las cáscaras de banana y el café molido pueden convertirse en un fertilizante natural para las plantas. La combinación de estos dos residuos orgánicos aporta nutrientes esenciales al suelo y se presenta como una alternativa económica y sustentable frente a los abonos comerciales.

Diversas investigaciones respaldan esta práctica. Un estudio del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, destaca que el uso de residuos orgánicos mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo . Tanto la cáscara de banana como la borra de café contienen minerales como potasio, fósforo, calcio, magnesio y nitrógeno, indispensables para el desarrollo de las plantas.

Mezclar cáscara de banana con café molido: para qué sirve y por qué todos recomiendan hacerlo

Conoce los beneficios completos de la mezcla de la cáscara de banana con café molido y aplica este método casero para mejorar el jardín de tu hogar.

¿Para qué sirve mezclar cáscara de banana y borra de café?

Una revisión científica publicada en la revista Agriculture, liderada por la investigadora Nokuthula Khanyile, de la Universidad de Mpumalanga (Sudáfrica), analizó el potencial de las cáscaras de banana para elaborar biofertilizantes. Los resultados mostraron que este tipo de preparados sirve porque:

Favorece la germinación Incrementa el tamaño de las hojas Estimula el crecimiento de las plantas en comparación con suelos que no reciben este tratamiento

El estudio también señala que una de las fórmulas más eficaces consiste en combinar cáscaras de banana fermentadas con otros residuos vegetales, entre ellos la borra de café, para obtener fertilizantes capaces de potenciar el desarrollo de distintos cultivos.

La explicación está en la composición de ambos ingredientes . Mientras la cáscara de banana destaca por su contenido de potasio, calcio y magnesio, la borra de café aporta nitrógeno, un nutriente esencial para el crecimiento vegetal. Al mezclarlos, se consigue un fertilizante con un perfil nutricional mucho más completo.

¿En qué plantas puede usarse el fertilizante de cáscara de banana y café molido?

Las investigaciones reportan resultados favorables en diversos cultivos. En el caso del quimbombó u okra, la aplicación de cáscara de banana junto con otros residuos orgánicos produjo plantas con mayor follaje, vainas de mayor peso y una coloración más intensa que las obtenidas con fertilizantes químicos convencionales.

En el fenogreco, una planta utilizada tanto en gastronomía como en medicina tradicional, los extractos líquidos elaborados con cáscara de banana favorecieron una mayor altura y un desarrollo más vigoroso de las hojas.

Asimismo, los estudios documentaron beneficios en tomates y pimientos, especies que requieren importantes cantidades de potasio y calcio para favorecer la formación y calidad de los frutos.

Cómo preparar este fertilizante casero

Uno de los métodos más sencillos consiste en dejar secar las cáscaras de banana al sol hasta que pierdan toda la humedad. Después se muelen hasta obtener un polvo grueso y se mezclan con la borra de café ya utilizada. Finalmente, la preparación se incorpora al sustrato o a la tierra de las plantas.

La investigadora Nokuthula Khanyile señala que un proceso de fermentación de aproximadamente dos meses permite obtener mejores resultados, ya que durante ese periodo los nutrientes se vuelven más disponibles para las plantas.

Por su parte, el INIFAP destaca que el uso constante de fertilizantes orgánicos no solo aporta nutrientes, sino que también mejora la estructura del suelo, incrementa su capacidad para retener agua y favorece la actividad de los microorganismos beneficiosos a mediano y largo plazo.