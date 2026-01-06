El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acaba de presentar una propuesta que tiene a muchos con la boca abierta: castigar con hasta 8 años de cárcel a quienes se atrevan a tocar indebidamente la Pensión Bienestar.

La diputada Azzucena Huerta Romero es la impulsora de esta medida que busca agregar en el Código Penal Federal un capítulo especial dedicado a proteger los recursos destinados a adultos mayores. Según la legisladora, esto no es solo una cuestión de dinero, sino de dignidad y justicia para quienes construyeron el país.

La iniciativa surgió tras numerosos reportes de violencia patrimonial y casos donde familiares utilizan el apoyo económico para fines personales, dejando a los ancianos sin los recursos básicos para alimentación y medicinas.

Este día las Pensiones del Bienestar suspenderán los pagos a los beneficiarios. Fuente: ShutterStock

¿Qué dice exactamente esta nueva ley? Los detalles que tienes que conocer

La propuesta es clara y contundente. Si alguien es sorprendido manipulando, reteniendo o desviando los recursos de la Pensión Bienestar, podría enfrentar consecuencias severas. Las sanciones que contempla el proyecto son:

Prisión de 4 a 8 años para quienes cometan este delito . Nada de penas menores ni advertencias: quien abuse del dinero de los abuelitos podría pasar años tras las rejas.

Multas económicas entre 200 y 500 días de salario . Porque además de la privación de la libertad, el bolsillo también sentirá el peso de la justicia.

Incremento de penas en casos agravados. Si la víctima sufre discapacidad o si existe una situación de extrema vulnerabilidad, los años de cárcel podrían aumentar hasta en una mitad.

Prescripción de 8 años para la investigación. Esto significa que las autoridades tendrán suficiente tiempo para investigar y procesar estos casos, incluso si la denuncia no es inmediata.

Pero hay un detalle que generó debate: la ley busca que este delito pueda ser perseguido de oficio, no solo mediante denuncia formal. Esto significa que las autoridades podrían actuar incluso sin que el adulto mayor presente una queja, reconociendo la difícil situación de dependencia en la que muchos se encuentran.

Freepik

Por qué esta iniciativa llegó en el momento justo

La Pensión Bienestar se convirtió en un pilar fundamental para millones de adultos mayores en México. Este apoyo económico representa no solo una ayuda, sino en muchos casos la única fuente de ingresos para quienes dedicaron su vida al trabajo y ahora enfrentan la vejez sin ahorros ni seguridad social.

Sin embargo, esta misma importancia generó un problema creciente: el abuso por parte de familiares y cuidadores. Historias de hijos, nietos o incluso parejas que retienen las tarjetas bancarias, extraen el dinero completo cada mes, o condicionan el acceso a los fondos se multiplicaron en los últimos años.

Las comisiones de Justicia y de Atención a Grupos Vulnerables ahora tienen en sus manos esta propuesta. Si se aprueba, representaría un paso significativo en la regulación para proteger no solo la Pensión Bienestar, sino el uso de montos destinados a personas vulnerables en general.

La iniciativa también busca cambiar la mentalidad sobre este tipo de abusos. Durante mucho tiempo, la “explotación financiera de adultos mayores” se consideró un asunto familiar privado. Esta ley enviaría un mensaje claro: tocar el dinero de los abuelitos no es un asunto de familia, es un delito federal.