Interceramic, una de las principales empresas mexicanas de acabados para la construcción, aprovechó el Mundial para vincular dos de los espacios donde los mexicanos suelen reunirse: la sala frente al televisor y la cocina.

Previo al segundo partido de la Selección Mexicana en la fase de grupos, la compañía organizó una activación en Cocina y Punto, donde reunió a invitados para participar en una experiencia diseñada alrededor de la convivencia, la preparación de alimentos y la pasión futbolera que acompaña al torneo.

“La pasión por construir espacios se une con la pasión por el fútbol”, señaló la empresa.

La dinámica permitió a los asistentes participar en estaciones inspiradas en distintos modelos de cocina de la marca, un formato que sirvió para mostrar algunas de las soluciones que forman parte de una de sus categorías estratégicas de negocio.

Más allá de la experiencia gastronómica, la activación reflejó la forma en que Interceramic busca posicionar sus productos dentro de los espacios donde transcurre la vida cotidiana de sus clientes, aprovechando uno de los eventos deportivos de mayor audiencia a nivel mundial para reforzar atributos asociados con diseño, funcionalidad y convivencia.

Fundada en Chihuahua por la familia Almeida, Interceramic se ha consolidado como uno de los principales fabricantes y comercializadores de pisos, recubrimientos, baños, cocinas y soluciones para espacios residenciales y comerciales. La compañía fue deslistada de la Bolsa Mexicana de Valores en 2024 tras una oferta pública de adquisición encabezada por sus accionistas de control, en una operación que consolidó la propiedad de la empresa en manos de sus principales inversionistas.

Entre los accionistas relevantes que han acompañado históricamente el desarrollo de la firma figura el empresario Alfredo Harp Helú, conocido por su afición al deporte.

Aunque la empresa ya no divulga con el mismo detalle sus resultados financieros, se mantiene como uno de los participantes más importantes del mercado mexicano de acabados para la construcción, un sector estrechamente vinculado al desempeño de la vivienda, la remodelación y los proyectos comerciales.

En la cancha, México se impuso por la mínima diferencia gracias a un gol de Luis Romo al inicio de la segunda mitad. Con el resultado, el equipo nacional aseguró el primer lugar de su grupo y su clasificación a la siguiente ronda del torneo, manteniendo el ambiente festivo que sirvió de telón de fondo para la activación de la compañía..

Activación Interceramic por el segundo partido de la Selección Mexicana. Cortesía Interceramic

Mientras los asistentes seguían el encuentro entre México y Corea del Sur, la marca utilizó el contexto futbolístico para exhibir sus productos en un entorno cercano al uso cotidiano, una estrategia cada vez más frecuente entre las compañías que apuestan por el marketing experiencial para fortalecer el vínculo con sus consumidores.