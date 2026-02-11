Mercadona ha vuelto a apostar por la belleza asequible en España con la renovación de su línea de correctores, incorporando fórmulas más eficaces, texturas ligeras y acabados que siguen las últimas tendencias del maquillaje. Entre las novedades destaca el Corrector Mate Stick, un producto pensado para corregir ojeras e imperfecciones con precisión y sin sobrecargar la piel. La cadena ha actualizado su gama para adaptarse a las distintas necesidades según el tipo de piel y el acabado deseado. Diseñados para corregir, esculpir e iluminar el rostro, estos nuevos correctores combinan tonos precisos y resultados naturales, integrándose a la perfección con el maquillaje habitual para lograr un look uniforme y duradero. El Corrector Mate Stick es un corrector en crema de alta cobertura y acabado mate, ideal para quienes buscan disimular ojeras, manchas o pequeñas imperfecciones con un resultado natural. Su formato en barra facilita una aplicación directa y precisa, convirtiéndolo en un aliado práctico tanto para el día a día como para retoques rápidos fuera de casa. Para aplicarlo correctamente, se recomienda deslizar el stick directamente sobre la zona a corregir -como la ojera o sobre un grano- y difuminar suavemente con la yema de los dedos, una esponja o una brocha pequeña. Gracias a su textura cremosa, se integra con facilidad en la piel, dejando un acabado uniforme y sin brillos. Puede utilizarse antes o después de la base de maquillaje, según el nivel de cobertura que se desee. Este nuevo corrector de Mercadona destaca por reunir practicidad, cobertura y acabado profesional en un solo producto: El Corrector Mate Stick de Mercadona tiene un precio de 4,25 euros, posicionándose como una opción económica dentro del mercado de correctores de alta cobertura. Se puede adquirir en las tiendas físicas de Mercadona, en la sección de Perfumería, donde la cadena ha reforzado su oferta de maquillaje con productos adaptados a diferentes tipos de piel y necesidades. Su formato compacto lo convierte en una alternativa práctica para llevar en el bolso y mantener el maquillaje intacto durante toda la jornada.