El nombre que aparece en tu celular cuando hay una emergencia está a punto de cambiar. La famosa “Alerta presidencial” que salta en la pantalla durante sismos o situaciones de riesgo podría desaparecer, y esta vez las autoridades quieren escuchar tu opinión sobre cómo debería llamarse. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió una consulta pública para que cualquier persona proponga cómo se debería llamar este sistema. La razón es simple: mucha gente cree que estos mensajes los manda directamente el presidente, cuando en realidad son parte del mecanismo de Protección Civil del país. El nombre “Alerta Presidencial” provocó malentendidos desde que se implementó. Estos avisos no los envía el Poder Ejecutivo ni salen de órdenes presidenciales. Son alertas automáticas que activa Protección Civil cuando detecta peligros reales como sismos de magnitud considerable, huracanes categoría mayor, inundaciones severas o cualquier amenaza que ponga en riesgo inmediato a la población. La CRT identificó que el problema va más allá de un simple nombre. Muchas personas interpretan estas notificaciones como mensajes políticos o comunicados oficiales del gobierno en turno. Hay quien incluso las ignora pensando que es propaganda. Esta confusión es peligrosa porque puede hacer que la gente no tome en serio avisos que literalmente pueden salvarles la vida. El objetivo de Protección Civil es alertar, no informar sobre decisiones gubernamentales. Por eso ahora buscan un nombre que deje claro desde el primer segundo que se trata de una emergencia real, no de un boletín presidencial. La ventana para participar es corta, pero el proceso es sencillo. La consulta pública estará abierta hasta el próximo lunes 16 de febrero, así que quedan apenas unos días para mandar propuestas. En el sitio oficial de la CRT hay tres documentos clave que cualquiera puede consultar: la propuesta regulatoria completa, la convocatoria formal y la justificación de por qué acortaron los plazos de esta consulta. Aunque la convocatoria está abierta para toda la población en general, la CRT hizo un llamado especial a expertos en telecomunicaciones, concesionarios del sector y fabricantes de dispositivos móviles. Quieren asegurarse de que las propuestas sean viables técnicamente y que el nuevo nombre funcione bien en todos los sistemas operativos y modelos de celulares que hay en el mercado. No necesitas ser especialista para participar. Si tienes una idea clara de cómo debería llamarse un mensaje que te alerta sobre un temblor o un huracán, puedes enviarla. La CRT revisará todas las propuestas recibidas durante estos días para definir las opciones finalistas que se presentarán ante el Pleno de la Comisión. Para finales de febrero, el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ya debería tener los lineamientos definitivos aprobados. Ahí se decidirá cuál será el nuevo nombre que reemplazará a “Alerta presidencial” en todos los dispositivos móviles del país. La elección no será al azar: buscan que el mensaje sea claro, directo y que refleje su verdadera naturaleza de protección civil. Una vez definido el nombre, viene la parte técnica que toma más tiempo. La CRT ya mantiene reuniones con las empresas fabricantes de celulares para implementar las modificaciones en los sistemas operativos. Esto incluye a todas las marcas que operan en México, desde las más populares hasta las de gama básica. El objetivo es homologar el mensaje para que todos los usuarios vean exactamente lo mismo sin importar qué teléfono tengan. Si todo sale según lo planeado, a partir de abril comenzarán a distribuirse las actualizaciones. Algunos celulares las recibirán automáticamente por conexión a internet, mientras que otros necesitarán una actualización manual. Lo importante es que cuando suene la próxima alerta sísmica o de cualquier emergencia, ya no dirá “Alerta presidencial” sino el nuevo nombre elegido. El cambio va más allá de modificar unas palabras en la pantalla del celular. Las autoridades buscan recuperar la confianza de la población en este sistema de alertas que existe precisamente para protegerla. Cuando la gente entiende claramente que es Protección Civil quien avisa, y no un mensaje político, la respuesta es más rápida y efectiva. La CRT quiere que el nuevo nombre sea tan obvio que no deje lugar a interpretaciones. Palabras como “urgente”, “emergencia”, “protección” o “riesgo” deberían estar presentes para que cualquier persona, sin importar su nivel educativo o edad, comprenda de inmediato que debe prestar atención. La idea es que cuando llegue el mensaje, la reacción instintiva sea ponerse a salvo, no preguntarse quién lo mandó o por qué. Este tipo de alertas demostró su efectividad en otros países donde los nombres son más directos. Estados Unidos usa “Emergency Alert”, Japón tiene su sistema J-Alert, y Chile maneja “Alerta de emergencia”. Todos comparten algo: son nombres que no generan confusión sobre su origen ni su propósito. México va por ese mismo camino ahora que decidió escuchar a su población para elegir el mensaje correcto.