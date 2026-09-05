Cada jornada del almanaque es distinguible por sucesos significativos que han dejado una marca en la historia. Por ello, es imprescindible rememorar cuáles fueron las efemérides que tuvieron lugar un 5 de septiembre.

Estas son las efemérides del 5 de septiembre

1914: En la localidad chilena de San Fabián de Alico, nace Nicanor Segundo Parra Sandoval, poeta, matemático y físico chileno cuya obra tendrá una profunda influencia en la literatura hispanoamericana. Será en 1937, con la publicación de "Cancionero sin nombre", cuando destaque por su estilo antihermético, en el ámbito de una corriente que propugnará el retorno a la claridad expresiva. Su obra incluirá una veintena de poemarios y varias antologías. (Hace 112 años)

1847: En Clay County (EE.UU.) nace Jesse James, ex guerrillero sudista y forajido americano, famoso integrante de la banda de asaltantes de bancos y trenes James-Younger. Tras su muerte, a manos de un integrante de su banda llamado Robert Ford, se convertirá en una figura legendaria del Oeste americano. (Hace 179 años)

1638: Nace en Saint-Germain en Laye (Francia) Luis XIV de Borbón, conocido como el Rey Sol, rey de Francia y de Navarra desde el 14 de mayo de 1643 hasta su muerte en 1715. (Hace 388 años)

1187: Viene al mundo en la ciudad de París (Francia) el que será Rey de Francia desde 1223 hasta su muerte en 1226, Luis VIII, de la dinastía de los Capetos. (Hace 839 años)

Fuente: narrativas-mx

1997: En la India, fallece en la ciudad a la que dedicó su vida a los más necesitados, la madre Teresa de Calcuta. (Hace 29 años)

1877: En EE.UU. muere asesinado a bayonetazos el jefe indio sioux Caballo Loco, vencedor de Custer en Little Big Horn, durante una refriega con soldados cuando tratan de encarcelarlo. Fue jefe de los Sioux y se resistió a la invasión de la Grandes Llanuras de América del Norte por los blancos. (Hace 149 años)

1857: En la ciudad de París, muere Augusto Compte, filósofo creador el positivismo. Abogó tembién por la creación de una ciencia especial centrada en lo social: La Sociología. (Hace 169 años)

1569: Fallece en Bruselas (Bélgica) Pieter Brueghel, llamado el Viejo, pintor y grabador flamenco y fundador de una dinastía de pintores. Será considerado uno de los grandes maestros flamencos del siglo XVI y el más importante pintor holandés de ese siglo. (Hace 457 años)

Los eventos más destacados que marcaron la historia (foto:Freepik).

La efeméride más importante de este sábado

El evento más importante destacado es el nacimiento de Nicanor Parra en 1914, ya que su obra literaria tuvo una profunda influencia en la literatura hispanoamericana, promoviendo un estilo claro y accesible que transformó la poesía en su contexto cultural.