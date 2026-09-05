En esta noticia Revocarán licencias de conducir por estos motivos

La Licencia Permanente de Conducir en la Ciudad de México (CDMX) fue reactivada en noviembre de 2024 y desde ese momento se ha consolidado como un beneficio significativo para los automovilistas al eliminar la necesidad de renovaciones periódicas. Sin embargo, este permiso, aunque no expira, está sujeto a la cancelación definitiva por parte de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) en caso de que el conductor incurra en faltas graves.

A pesar de su carácter de “permanente”, la autoridad capitalina se reserva el derecho de revocar la licencia de conducir ante violaciones serias al Reglamento de Tránsito , con la finalidad de garantizar la seguridad vial.

Oficial| Darán de baja todas las licencias de conducir de los conductores que figuren en esta lista (foto: archivo).

Revocarán licencias de conducir por estos motivos

La SEMOVI tiene la facultad de revocar el permiso de aquellos automovilistas que se vean involucrados en incidentes de tránsito que resulten en lesiones severas o la fatalidad de una persona.

De igual manera, la infracción de conducir bajo la influencia de sustancias alcohólicas o narcóticos, así como la acumulación de sanciones del programa “Conduce sin Alcohol”, son consideradas de suma gravedad.

Dichas conductas representan un riesgo inminente para la vida de otros y son reconocidas como justificación inmediata para la cancelación del documento. La revocación permanente de la licencia de conducir puede aplicarse en razón de:

Accidentes de tránsito que resulten en lesiones graves o fallecimientos.

Conducción bajo la influencia del alcohol o de sustancias prohibidas.

Acumulación de sanciones derivadas del programa “Conduce sin Alcohol”.

Infracciones que atenten contra la infraestructura urbana y el orden vial.

Causar daños al mobiliario urbano, como semáforos, señales de tránsito o postes.

Uso indebido de vías exclusivas para el transporte público, tales como los carriles del Metrobús o del trolebús.

Acumulación de multas no saldadas, indicando una tendencia al incumplimiento de las normativas de tránsito.

Una de las causas más severas para la cancelación definitiva de la licencia se encuentra directamente relacionada con accidentes de tráfico que resultan en consecuencias fatales.

Licencia de Manejar Definitiva 2026: quiénes, cómo y cuándo estarán habilitados para empezar el trámite (foto: archivo).

Todos los motivos por los que pueden dar de baja las licencias de conducir

Existen motivos adicionales que inciden en la validez de la licencia de conducir permanente, tales como la presentación de información o documentos falsificados durante el proceso de tramitación. Esta situación se clasifica como una causa de cancelación inmediata e irreversible .

Es fundamental que los automovilistas poseedores de la licencia de conducir permanente reconozcan que, en la mayoría de los casos de revocación por tales faltas graves, no resulta posible volver a tramitar el permiso.

Por otro lado, la SEMOVI supervisa la aptitud física de los conductores; si se identifican enfermedades crónicas o trastornos que inciden de manera significativa en la capacidad para conducir de forma segura , la autoridad puede exigir exámenes médicos o de manejo y, de ser necesario, proceder a la cancelación.

¿Cuál es la fecha límite para tramitar la licencia de conducir permanente en la CDMX?

De acuerdo con la información oficial provista por la Secretaría de Movilidad, el programa que permitirá la obtención de este documento permanecerá activo durante todo el año 2026.

Los interesados en acceder a este beneficio deberán cumplir con determinadas restricciones administrativas y penales antes de dar inicio a su solicitud.

No haber recibido sanciones en más de una ocasión por el programa “Conduce sin alcohol”.

No poseer sentencias firmes relacionadas con delitos viales.

El procedimiento tendrá un costo de $1,500.00 pesos

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