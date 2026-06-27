En un contexto de creciente restricción en las políticas migratorias de Estados Unidos y la intensificación de las deportaciones, surge una opción legal que cobra relevancia: la exención de visa y pasaporte para ciertos ciudadanos de México que cuentan con un documento específico.

Esta alternativa consiste en la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), también conocida como visa láser, un permiso oficial que autoriza el ingreso por vías terrestres o marítimas sin necesidad de realizar los procedimientos migratorios convencionales.

Visa láser, el secreto para ingresar a Estados Unidos legalmente en 2025. Fuente: Gobierno de México.

¿Qué es la visa láser y cómo funciona para ingresar legalmente a Estados Unidos?

La visa láser, oficialmente llamada Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), es un permiso de viaje diseñado para facilitar el ingreso temporal a Estados Unidos a través de cruces terrestres o marítimos desde México.

A diferencia de la visa tradicional B1/B2 que se adjunta en el pasaporte, la visa láser tiene el tamaño de una tarjeta de crédito e incluye datos biométricos y fotografía digital del titular, lo que permite un control migratorio ágil y seguro.

Además, funciona en dispositivos electrónicos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), optimizando el proceso de revisión y reduciendo tiempos de espera para el viajero.

Requisitos para obtener la visa láser: quién puede entrar a Estados Unidos sin visa ni pasaporte

Para obtener laTarjeta de Cruce Fronterizo y cruzar legalmente sin visa americana ni pasaporte, los solicitantes deben cumplir condiciones específicas. Entre los requisitos principales se encuentran:

Ser residente en México.

Haber solicitado previamente una visa estadounidense (sin importar si fue aprobada o rechazada).

Contar con un pasaporte vigente con por lo menos seis meses de validez desde la fecha prevista de ingreso.

Planificar una estancia que no supere los 30 días consecutivos .

Utilizar la visa láser para actividades como turismo, compras, visitas familiares o negocios breves.

Cumplir estos requisitos garantiza que el trámite sea aprobado y que el ingreso a Estados Unidos se realice de forma legal y sin inconvenientes.

Condiciones para obtener la visa láser y viajar legalmente. Fuente: Shutterstock.

Dónde y cuánto tiempo puedes usar la visa láser para cruzar a Estados Unidos

La visa láser solo permite el ingreso a Estados Unidos dentro de zonas geográficas limitadas cercanas a la frontera con México. Las distancias máximas para transitar con este documento varían según el estado:

Hasta 25 millas en Texas y California.

Hasta 55 millas en Nuevo México.

Hasta 75 millas en Arizona.

Si el viajero desea desplazarse más allá de estas áreas o permanecer más de 30 días, debe contar con pasaporte vigente y tramitar el permiso I-94.

¿Cuál es la validez de la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC)?

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) generalmente tiene una vigencia de 10 años desde la fecha de emisión, lo que la convierte en un permiso duradero para cruzar legalmente a Estados Unidos desde México por vías terrestres o marítimas.

Sin embargo, en el caso de niños y menores de edad, la duración del documento puede ser menor, adaptándose a criterios específicos relacionados con la edad del solicitante.