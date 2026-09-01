El empresario mexicano anunció la desinversión de un negocio de materiales en El Salvador.

Fortaleza Materiales, compañía de materiales para la construcción controlada por Carlos Slim a través de Grupo Carso, concretó la venta de su subsidiaria Desarrollos Industriales DIR El Salvador, en una nueva desinversión de los negocios cementeros del empresario mexicano.

A través de un comunicado, la compañía detalló que la operación se concretó este 31 de agosto con CMD Holdings, S.A. La transacción contempla también la participación de 65% que Fortaleza Materiales mantiene en Proyectos Mesoamérica, conocida como Cementos Fortaleza El Salvador, a una valuación empresarial de u$s 75 millones, sujeta a los ajustes convencionales para este tipo de operaciones.

La operación representa una nueva salida de Carlos Slim de activos vinculados con el negocio cementero fuera de México, en momentos en que el empresario ha incrementado sus inversiones en sectores como petróleo, energía e infraestructura.

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La venta en El Salvador se suma a una serie de desinversiones que han reducido la presencia internacional de Fortaleza Materiales, el negocio de materiales para la construcción de Grupo Carso.

En abril de 2025, Fortaleza Materiales concretó la venta de Giant Cement Holding a Heidelberg Materials. El acuerdo había sido anunciado originalmente por aproximadamente US$600 millones, aunque el precio pactado al cierre ascendió a US$620 millones, sujeto a ajustes posteriores. Como parte de la transacción, Keystone Cement quedó fuera del negocio vendido.

Posteriormente, Fortaleza Materiales acordó vender su participación en Keystone Cement a Titan America. La operación, valuada en alrededor de US$310 millones por el 100% del activo, representó otra desinversión en los negocios cementeros de Carlos Slim en Estados Unidos.

La salida de estos activos contrasta con la estrategia de inversión que el empresario ha desplegado en otras divisiones de su conglomerado.

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Mientras Fortaleza Materiales reduce algunos activos internacionales, Grupo Carso ha incrementado su exposición al sector energético mexicano mediante la compra de participaciones en campos petroleros.

En enero de 2026, Grupo Carso acordó adquirir a Lukoil una participación de 100% en el área contractual donde se encuentran los campos Ichalkil y Pokoch, en aguas someras frente a Campeche, por aproximadamente u$s 270 millones.

Meses después, en julio, la empresa de Carlos Slim acordó comprar a TotalEnergies su participación de 30% en el Bloque 30, que contiene el yacimiento KAN en el Golfo de México. Harbour Energy mantiene el 70% restante y es el operador del bloque.

Además, en mayo Grupo Carso pactó adquirir una participación adicional de 5% en el campo Zama por u$s 75.25 millones, con lo que elevó su participación a 17.84% a través de Zamajal.

El movimiento no se limita al sector petrolero. FCC, grupo de infraestructura controlado por Carlos Slim, continúa expandiendo su cartera de proyectos internacionales. El 27 de agosto, FCC Canada anunció que ONxpress Civils Contractor General Partnership, un consorcio integrado en partes iguales por Aecon y FCC Canada, firmó contratos de colaboración con Metrolinx para avanzar en el proyecto ferroviario GO Expansion, en Ontario.

La parte de los contratos correspondiente a FCC está valuada en aproximadamente u$s 714 millones, de acuerdo con la compañía. El proyecto contempla trabajos de infraestructura ferroviaria, mejoras en vías y ampliaciones a lo largo de la línea Lakeshore East, además de obras en la estación GO de Durham College, en Oshawa.