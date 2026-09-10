Limpiar las gafas parece una tarea sencilla, pero muchas personas recurren a cualquier objeto que tienen a mano para quitar las manchas. Pasar la camiseta, una servilleta de papel o incluso un pañuelo sobre los lentes puede dejar pequeñas partículas y provocar rayones con el tiempo.

Otro hábito frecuente es utilizar productos para ventanas, alcohol o limpiadores domésticos. Aunque pueden eliminar la suciedad rápidamente, algunos contienen sustancias que pueden deteriorar los recubrimientos de los lentes, como los tratamientos antirreflejantes. Además, frotar los cristales en seco puede arrastrar polvo y partículas sobre la superficie.

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¿Qué efecto tiene limpiar las gafas con vinagre y agua en la visión?

Una mezcla de vinagre blanco y agua en partes iguales puede utilizarse para retirar residuos, manchas de agua y restos de jabón de la superficie de las gafas. Al quedar los lentes limpios, la visión puede percibirse más nítida, ya que la suciedad, las huellas y las manchas dejan de interferir con el paso de la luz.

El truco consiste en diluir siempre el vinagre. Su acidez ayuda a desprender determinados residuos, pero no debe aplicarse directamente ni utilizarse vinagre sin diluir, debido a que puede afectar algunos recubrimientos de las lentes. Por eso, antes de probarlo conviene revisar las recomendaciones del fabricante o del profesional que realizó la graduación.

Ni detergente ni jabón: el sencillo truco para sacar los rayones de los lentes en segundos (foto: archivo).

Para preparar esta alternativa casera se necesita:

1 parte de vinagre blanco

1 parte de agua

Una botella pequeña con atomizador

Un paño de microfibra limpio

La preparación es sencilla: coloca el vinagre hasta llenar aproximadamente la mitad del atomizador y completa el resto con agua. Cierra el recipiente y agítalo para mezclar ambos líquidos.

Después, rocía una pequeña cantidad sobre los lentes y limpia suavemente con un paño de microfibra. No es necesario ejercer una presión fuerte para retirar las manchas.

El objetivo de este método no es modificar la graduación ni mejorar la capacidad visual del ojo. El efecto sobre la visión es más simple: un lente limpio permite que la luz pase sin la interferencia de manchas, grasa o suciedad, por lo que la persona puede ver con mayor claridad que cuando los cristales están cubiertos de residuos.

También es importante diferenciar entre limpiar una lente y reparar un problema visual. Si una persona continúa viendo borroso después de limpiar correctamente sus gafas, el problema no necesariamente está en la suciedad: puede ser necesario revisar la graduación o consultar con un especialista.

Usar gafas sin necesitarlas no vuelve a una persona más inteligente, pero sí puede influir en cómo la perciben los demás y en su autoestima. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo aplicar el truco del vinagre y agua en los lentes de sol?

El procedimiento para los lentes de sol es similar: prepara la mezcla con partes iguales de vinagre blanco y agua, coloca una pequeña cantidad en un atomizador y aplícala sobre la superficie antes de pasar un paño de microfibra.

Sin embargo, aquí también hay que tener cuidado con los recubrimientos. Muchos lentes de sol incorporan tratamientos adicionales, como filtros, protección contra rayos UV, polarización o capas especiales, por lo que no todos reaccionan de la misma manera ante productos caseros.

Lentes de sol

Por esta razón, si las gafas de sol son polarizadas, tienen un tratamiento especial o son de alto costo, lo más prudente es consultar primero las indicaciones del fabricante. En cualquier caso, nunca debe utilizarse vinagre puro sobre las lentes.

La limpieza frecuente con un paño de microfibra limpio también ayuda a evitar que la grasa y el polvo permanezcan acumulados. Para conservar las gafas en buen estado, además, conviene guardarlas en su estuche y evitar limpiarlas con prendas de ropa u otros materiales ásperos.