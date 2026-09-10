En esta noticia ¿Cuáles son los cortes de agua programados?

El racionamiento de agua ha finalizado, marcando el fin de una etapa crítica en el servicio en Colombia. Sin embargo, algunos municipios de continuarán experimentando cortes parciales por un periodo máximo de 24 horas.

Durante este jueves 10 de septiembre, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) implementará interrupciones del servicio por trabajos de mantenimiento que buscan mejorar la infraestructura y garantizar un suministro más eficiente en el futur.

Está confirmado | El Metro Línea 1 contará con 16 estaciones y esta constituirá la ruta completa

Cortes de agua en Colombia (foto: Pexels).

¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Las localidades que sufrirán cortes de suministro de agua, las calles afectadas, los horarios de aplicación y los motivos de la reducción del suministro son los siguientes:

Suba

Los cortes de suministro se realizarán en Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa de la Transversal 55 a la Carrera 71, entre la Calle 100 a la Calle 116 desde las 10:00 a.m. por instalación de válvulas.

Fin de las canas | El tinte casero y libre de químicos que restaura la melanina del cabello: aporta brillo y suavidad

San Cristóbal, Usme

Cortes programados paraBella Vista Sur, San Vicente, Santa Inés Sur, Los Alpes de la Carrera 11 Este a la Carrera 6C Este, entre la Calle 32 Sur a la Calle 41A Sur de desde las 9:00 a.m. por mantenimiento preventivo.

Tunjuelito

Cortes en San Carlos, San Benito, Tunjuelito, Abraham Lincoln De la Avenida Carrera 19C a la Carrera 7, entre la Avenida Calle 51 Sur a la Calle 59B Sur desde las 9:00 a.m. por instalación de accesorios.

Usme

Interrupciones del suministro enLa Huerta, El Tuno, La Esperanza Usme, Puerta al Llano De la Calle 89C Sur a la Calle 118B Sur, entre la Carrera 8 Este a la Carrera 1D desde las 9:00 a.m. por instalación de accesorios.

Ciudad Bolívar, Tunjuelito

Cortes en Rafael Escamilla, Madelena De la Avenida Calle 57R Sur a la Diagonal 67A Sur, entre la Avenida Carrera 70C a la Carrera 64 desde las 10:00 a.m. por instalación de accesorios.

Teusaquillo

Cortes en Prados del Salitre, Ciudad Salitre, Ciudadela El Salitre, Centro Comercial Gran Estación y Secretaría de Educación (SED) De la Diagonal 22A a la Avenida Calle 26, entre la Carrera 50 a la Carrera 68 desde las 10:00 a.m. por verificación macromedición.

Kennedy